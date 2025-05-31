Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Fransız devi Paris Saint-Germain ve İtalyan devi Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşacak. Almanya'da Allianz Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Dev final öncesi futbolseverlere müjdeli haber geldi.

DEV FİNAL ŞİFRESİ KANALDA

PSG ve Inter'in karşı karşıya geleceği mücadele, TRT 1'den naklen olarak yayınlanacak. Inter, 2022-2023 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmiş ve finalde Manchester City'e 1-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamlamıştı.

Bir kez daha adını finale yazdıran İtalyan ekibi, bu kez kupada mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. 2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Inter, hasreti sona erdirip kupayı müzesine götürmek istiyor. Tarihinde hiç Şampiyonlar Ligi kupası bulunmayan ve ikinci kez finale çıkan PSG de turnuvayı şampiyon olarak tamamlamak istiyor.