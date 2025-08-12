Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak - Son Dakika
Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak

12.08.2025 16:43
2024-2025 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Tottenham, İtalya'nın Udine kentinde Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. Bu büyük final, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Bu önemli maç, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Futbolda 50. UEFA Süper Kupa, Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere temsilcisi Tottenham arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham'ın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Kupada iki takım da ilk zaferini elde etmeye çalışacak. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Real Madrid, geçen yıl Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını ele geçirdi. Madrid ekibinin 6 kez müzesine götürdüğü kupada Barcelona ve Milan 5'er defa mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı. Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

