Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz yayınlanacak - Son Dakika
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Spor

Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz yayınlanacak

TFF, 3. Lig 30. hafta maçında Karşıyaka ile Bursaspor'un karşılaşmasının HT Spor üzerinden şifresiz yayınlanacağını duyurdu. 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 15.00'te başlayacak.

22.04.2025 17:29
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3. Lig 30. hafta maçında Karşıyaka ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. 26 Nisan Cumartesi günü Altay Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 15.00'te başlayacak.

KARŞIYAKA GALİBİYET PEŞİNDE, MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Karşılaşma öncesi Bursaspor şampiyonluğunu ilan ederken Karşıyaka ise mutlaka kazanmak zorunda. Kritik mücadeleye artık az bir zaman kalırken müjdeli bir haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre karşılaşma HT Spor tarafından şifresiz yayınlanacak.

PUAN DURUMU

Geride kalan 29 haftada 70 puan toplamayı başaran Bursaspor liderliğini sürdürüyor. 57 puandaki Karşıyaka ise 2. sırada bulunuyor. Aynı puandaki Kütahyaspor ise 3. sırada.

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Bursaspor, Karşıyaka, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bulent Cebeci:
    Vay anasını sayın seyirciler 3.lig maçı şifresiz,eşsiz bir deneyim ! 44 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KALP DAYANMAZ BU .ACA, BUTUN PROGRAMLARI MI OPTAL ETTIM BU MAC ICIN ALLAHALLAH 20 3 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    GÖZÜM YAŞARDI BENDE REAL MADRİD BARSELONA MAÇI SANDIM SİZİN HABERİNİZE.. 14 2 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak:
    bari amed Spor deseydin bursaymis peh 4 11 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    yuhhh yaniii habere bak 6 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kim izlerki mqq 1 2 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    lo siz bizle dalgami geciyorsunuz. Kafanizmi güzel 0 0 Yanıtla
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