Futbolseverleri heyecanlandıran iddia! Neymar, eski takımına geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

Futbolseverleri heyecanlandıran iddia! Neymar, eski takımına geri dönüyor

Futbolseverleri heyecanlandıran iddia! Neymar, eski takımına geri dönüyor

Al-Hilal'de yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Neymar, Suudi Arabistan ekibinden gelecek sezon ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, altyapısından yetiştiği Santos'a dönme kararı aldı.

30.09.2024 17:44
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Paris Saint-Germain'den ayrılarak A-Hilal'in yolunu tutan Neymar'ın yakasını sakatlıklar bırakmadı. Uzun süre sakatlığı nedeniyle Suudi Arabistan ekibinin formasını giyemeyen Brezilyalı yıldız, yeni sezonda takımda olmayı düşünmüyor.

SANTOS'A DÖNÜYOR

32 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fichajes'in haberine göre Neymar'ın yeni rotası ise Santos olacak. Brezilyalı yıldızın, altyapısından yetiştiği ve kendisine Barcelona'nın kapılarını açan eski kulübüne dönme kararı aldığı ifade edildi.

ETKİSİ SAHA DIŞINA TAŞACAK

Neymar'ın Santos'a dönüşünün yarattığı etki ise sadece sahayla sınırlı kalmayacak. Yıldız futbolcunun dönüşü Brezilya Ligi'nin yeniden canlanması ve uluslararası ilgiyi Brezilya futboluna çekmek için bir fırsat olarak görülüyor. Haberde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin futbolseverleri de oldukça heyecanlandırdığı belirtildi.

AL-HİLAL PERFORMANSI

Neymar, 2023 yazında transfer olduğu Al-Hilal'de sadece 5 maça çıkabildi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan, Brezilya, Al Hilal, Neymar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverleri heyecanlandıran iddia! Neymar, eski takımına geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Halil İbrahim Tüfekçi:
    Fenerbahçe alsın işte ligin tozunu atar Türkiye de 7 6 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    Arda Güler Neymara 5 çeker ancelotti ile kankada olmuşlar 3 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Galatasaray alırsa şaşırmam 4 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Eskisi gibi dinamik değil 4 1 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Bizene Neymardan.!!! 3 1 Yanıtla
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