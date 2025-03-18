Futbolu dabıraktı! Beşiktaş'a geleceğin yıldızı diye geldi, İzmit'e damat oldu - Son Dakika
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Futbolu dabıraktı! Beşiktaş'a geleceğin yıldızı diye geldi, İzmit'e damat oldu

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Beşiktaş'ın 2015-2016 yılında U19 takımına "Geleceğin Yıldızı" olarak aldığı Malili futbolcu Maharafa Tandina, Türkiye'de gönlünü kaptırdığı Elif Başak ile yıllar süren birlikteliklerinin ardından dünya evine girdiler. İzmit'e damat olan 27 yaşındaki Tandina, 2024 yılında futbolu da bıraktı.

18.03.2025 16:03  Güncelleme: 16:20
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Ara transfer döneminde Keny Arroyo, Elan Ricardo gibi gençlere yatırım yapan Beşiktaş'ın, 2015 yılında benzer bir şekilde alt yapıya aldığı ve şu an 27 yaşında olan Malili futbolcu Maharafa Tandina'nın ilginç hikayesi ortaya çıktı.

"GELECEĞİN YILDIZI" DİYE TANITILDI AMA OLAMADI

Siyah-beyazlıların resmi YouTube hesabından "Geleceğin yıldızı Maharafa Tandina'yı tanıyalım" videosuyla duyurduğu Maharafa, 2017'de siyah-beyazlılardan ayrılarak Sloven ekibi Sampion Celje'ye transfer oldu. Ardından Balkan ülkelerinde Mladost Kakanj (Bosna Hersek) ve FC Shkupi'yi (Makedonya) gezen Malili, 2020'de futbola 2 yıl ara verdi. 2022'de yeniden yeşil sahalara dönme kararı alan Tandina, Kosova temsilcisi KF Liria'da oynayıp Gürcistan ekibi FC Samtredia'ya transfer olduktan sonra 2024'ün başında kulüpsüz kaldı.

Futbolu bile bıraktı! Beşiktaş'a 'Geleceğin Yıldızı' olmaya gelip 'İzmitli Damat' oldu

ONUN YERİNE İZMİT'E DAMAT OLDU

Maharafa Tandina'nın futbolculuğu pek parlak ilerlemese de Türk bir kadına aşık olup İzmit'e damat oldu. Maharafa, Beşiktaş'ta başlayan futbolculuk kariyerinde hayatı için oldukça önemli bir adım attı ve Elif Başak ile tanışıp aşık oldu. Türkiye'den ayrılsa da sevgilisinden ayrılmayan Tandina, YouTube'da "@hedwigellie" kullanıcı adıyla ilişkilerinden kesitler paylaşan İzmitli Elif'e 2023'te evlenme teklif etti. Kısa süre içerisinde nişanlananift, 2024'ün sonlarına doğru da dünya evine girdi.

Futbolu bile bıraktı! Beşiktaş'a 'Geleceğin Yıldızı' olmaya gelip 'İzmitli Damat' oldu
Futbolu dabıraktı! Beşiktaş\'a geleceğin yıldızı diye geldi, İzmit\'e damat oldu

Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolu dabıraktı! Beşiktaş'a geleceğin yıldızı diye geldi, İzmit'e damat oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbolu dabıraktı! Beşiktaş'a geleceğin yıldızı diye geldi, İzmit'e damat oldu - Son Dakika
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