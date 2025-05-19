Futbolu bırakıyor mu? Mertens\'ten emeklilik açıklaması

Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Dries Mertens, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, futbola devam edip etmeme konusunda karar vermediğini söyledi.

MERTENS'TEN EMEKLİLİK SORUSUNA CEVAP

Kutlamaların ardından gazetecilerin sorduğu "Futbola devam edecek misin?" şeklindeki soruya cevap veren yıldız isim, "Bilmiyorum." yanıtını verdi. Bu cevap, taraftarlar arasında Mertens'in futbola devam edebilme ihtimalinin olduğu şeklinde algılandı.

SEZON RAKAMLARI

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 38 yaşındaki Mertens, Sarı-kırmızılılarda çıktığı 144 maçta 24 gol ve 44 asistlik performans sergiledi. Takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mertens'in piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.