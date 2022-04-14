Futbolun en temel kuralı değişiyor! Rıdvan Dilmen'in 14 yıl önce dile getirdiği hayali gerçek olacak - Son Dakika

FIFA futbolu yeni nesillere izletebilmek için her gün yeni bir öneriyle kamuoyunun nbazını ölçüyor. Son olarak Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsene Wenger, taç atışlarıyla ilgili çarpıcı talepte bulundu.

OYUN HIZLANACAK

The Sun'a göre; Arsene Wenger, klasik taç atışları yerine ayakla vuruşlara izin verilmesinin, topun dışarı çıkmasından sonraki beş saniye içinde olmaları durumunda oyunu hızlandıracağına inanıyor. Fransız futbol adamının bu önerisi akıllara yıllar önce Rıdvan Dilmen'in söylediklerini getirdi.

Arsene Wenger

RIDVAN DİLMEN 2008 YILINDA SÖYLEMİŞTİ

Rıdvan Dilmen, 2008 yılında NTV Spor ekranlarında kendisine futbol kurallarıyla ilgili bir hayali sorulduğunda, "Taç atışının ayakla kullanılmasını isterim" demişti.