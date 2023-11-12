Volkan Demirel\'den maç sonu açıklaması: G.Saray bizim rakibimiz değil

Sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY YORGUN"

Maça değinen Demirel, "Süreyi ne kadar uzatabilirsek maç daha güzel bir hale gelecek demiştik. Galatasaray yorgun. En yakından şahidi biziz, kolay değil. Seyahat oyuncuları yoruyor. Bunu düşünerek sahaya çıktık. Oyunu kendi bölgemizde kabul ederek, yetenekli oyuncularına fırsat vermeden, bizim bölgemizde topla oynamalarına izin vermeden, kenar organizasyonlarına adam adamayla kapatarak Galatasaray'ın oyununa müsaade etmedik. Teknik, taktik anlamda oyuncularım her şeyi yaptı" dedi.

"BİZİM RAKİBİMİZ DEĞİL"

Rakibi için konuşan genç teknik adam, "Bu maç önemliydi, geri dönüş ve ayağa kalkabilmek için. Sonuçta Galatasaray bizim rakibimiz değil. Galatasaray bizi yense kimse bir şey demeyecekti. Biz kazanarak Hatayspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdik. Galatasaray'a saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.