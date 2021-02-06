Galatasaray: 0-1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.Sarı-kırmızılılar, maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevincini deplasman tribününün önünde kutladı.3'ücü dakikada Caner'in pasında sol kanatta topla buluşan Samatta, kalesini terk eden Muslera'nın hatasını değerlendiremeyerek meşin yuvarlağı kalenin üstünden dışarı gönderdi.11'inci dakikada Arda'nın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Emre Kılınç'ın sert vuruşunda top yandan auta gitti.33'üncü dakikada Valencia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.39'uncu dakikada Ozan'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.39'uncu dakikada Caner'in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.54'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında ceza yayında topla buluşan Mostafa'nın rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 58'inci dakikada Linnes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mostafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 62'nci dakikada Samatta'nın pasında topla buluşan Ozan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.71'inci dakikada rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Osayi-Samuel'in vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.72'nci dakikada Taylan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mostafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.75'inci dakikada Mesut'un ortasında top iyi yükselen Ozan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak Var incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.90+3'üncü dakikada Mesut'un soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 90+5'inci dakikada Donk'un pasında topla buluşan Babel'in ceza yayından vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

- İstanbul