En son Fenerbahçe maçında olmuştu! Galatasaray, 41 yıl sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika
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En son Fenerbahçe maçında olmuştu! Galatasaray, 41 yıl sonra bir ilki yaşadı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öne geçmesine rağmen Kasımpaşa ile sahasında 3-3 berabere kalan Galatasaray, 41 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 1983'teki 4-1 öne geçilen Fenerbahçe maçının 4-4 sona ermesinden sonra bir ilki yaşayarak 3-0'lık fark yakaladığı bir karşılaşmadan yıllar sonra puan kaybederek ayrıldı.

29.09.2024 15:29
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın 3-3 bitmesiyle 41 yıl sonra bir ilki yaşadı.

3-0'DAN 3-3'E GELDİ

Aslantepe'de oynanan karşılaşmaya oldukça iştahlı başlayan Aslan, taraftarının da büyük desteğiyle birlikte kısa sürede farkı yakaladı. Osimen (2) ve Icardi'yle Cim Bom, 34'te farkı 3-0'a getirdi. Yeni transfer Victor Osimhen, 20 ve 28'inci dakikalarda attığı gollerden sonra sahneye 34'te Mauro Icardi çıktı ve skor 3-0 oldu. Ancak Galatasaray, farka gitmesi beklenen mücadele, şok bir sonuçla 3-3 bitti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 44. dakikada Mamadou Fall, 83. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 90+5. dakikada Nuno Da Costa attı.

Galatasaray, 41 yıl sonra bir ilki yaşadı

1983'TEN SONRA İLK KEZ

90+5. dakikada Nuno Da Costa'nın golüyle 2 puan kaybeden Aslan, taraftarını üzdü. Cim Bom ayrıca 1983'teki 4-1 öne geçilen Fenerbahçe maçının 4-4 sona ermesi sonrasında bir ilki yaşayarak 3-0'lık fark yakaladığı bir karşılaşmada yıllar sonra ilk kez puan kaybı yaşadı. Bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden lider Galatasaray puanını 19 yaptı. Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti.

En son Fenerbahçe maçında olmuştu! Galatasaray, 41 yıl sonra bir ilki yaşadı

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En son Fenerbahçe maçında olmuştu! Galatasaray, 41 yıl sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Sadece Beşiktaş:
    TÜRKİYE FUTBOLUNUN GEÇMİŞİ ARAŞTIRILSIN ADALET SAĞLANSIN galatasarayın 10 ŞAMPİYONLUĞU SİLİNİR 61 69 Yanıtla
    Akay Kayhan:
    Fe isim değiştirmiş 0 0
  • Sedat Gürün:
    Gerçekleri tarih yazar tarihide 6alatasaray :) 51 48 Yanıtla
    V. A.:
    Gelişme Var 10 yılda 1 dane geliştirdiler şimdi 6 değil 5alata5aray 0 0
    Vahit Demirci:
    Kasımpaşa ne yazdı akşam beeeeee dua edin hakeme 4/3 bitecekti fener bahçenin rekorunu egale edecektik 0 0
  • Bilişim Hurda:
    UEFA da ŞİKECİ olsukları tesbit edilmiş ve onaylanmış kuşlar. Türkiye'nin yüz karalarısınız 58 27 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TEK BÜYÜK GALATASARAY ezik kuşlar Aslan berabere kal7nca heveslenmişler. lakin siz önce futbol oynamayı öğrenin. 46 30 Yanıtla
    Vahit Demirci:
    ?????? 3/0 öne geç maçı ver çok büyük canım ?????????? 0 0
  • ferhat eser:
    Bu 5saray daha çok madara olacak bu sene daha yeni başladık bunlar birşey değil 26 43 Yanıtla
    Ertan Çelik:
    AJAX 0 0
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