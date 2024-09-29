En son Fenerbahçe maçında olmuştu! Galatasaray, 41 yıl sonra bir ilki yaşadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın 3-3 bitmesiyle 41 yıl sonra bir ilki yaşadı.
Aslantepe'de oynanan karşılaşmaya oldukça iştahlı başlayan Aslan, taraftarının da büyük desteğiyle birlikte kısa sürede farkı yakaladı. Osimen (2) ve Icardi'yle Cim Bom, 34'te farkı 3-0'a getirdi. Yeni transfer Victor Osimhen, 20 ve 28'inci dakikalarda attığı gollerden sonra sahneye 34'te Mauro Icardi çıktı ve skor 3-0 oldu. Ancak Galatasaray, farka gitmesi beklenen mücadele, şok bir sonuçla 3-3 bitti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 44. dakikada Mamadou Fall, 83. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 90+5. dakikada Nuno Da Costa attı.
90+5. dakikada Nuno Da Costa'nın golüyle 2 puan kaybeden Aslan, taraftarını üzdü. Cim Bom ayrıca 1983'teki 4-1 öne geçilen Fenerbahçe maçının 4-4 sona ermesi sonrasında bir ilki yaşayarak 3-0'lık fark yakaladığı bir karşılaşmada yıllar sonra ilk kez puan kaybı yaşadı. Bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden lider Galatasaray puanını 19 yaptı. Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti.
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