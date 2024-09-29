En son Fenerbahçe maçında olmuştu! Galatasaray, 41 yıl sonra bir ilki yaşadı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın 3-3 bitmesiyle 41 yıl sonra bir ilki yaşadı.

3-0'DAN 3-3'E GELDİ

Aslantepe'de oynanan karşılaşmaya oldukça iştahlı başlayan Aslan, taraftarının da büyük desteğiyle birlikte kısa sürede farkı yakaladı. Osimen (2) ve Icardi'yle Cim Bom, 34'te farkı 3-0'a getirdi. Yeni transfer Victor Osimhen, 20 ve 28'inci dakikalarda attığı gollerden sonra sahneye 34'te Mauro Icardi çıktı ve skor 3-0 oldu. Ancak Galatasaray, farka gitmesi beklenen mücadele, şok bir sonuçla 3-3 bitti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 44. dakikada Mamadou Fall, 83. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 90+5. dakikada Nuno Da Costa attı.

1983'TEN SONRA İLK KEZ

90+5. dakikada Nuno Da Costa'nın golüyle 2 puan kaybeden Aslan, taraftarını üzdü. Cim Bom ayrıca 1983'teki 4-1 öne geçilen Fenerbahçe maçının 4-4 sona ermesi sonrasında bir ilki yaşayarak 3-0'lık fark yakaladığı bir karşılaşmada yıllar sonra ilk kez puan kaybı yaşadı. Bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden lider Galatasaray puanını 19 yaptı. Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti.