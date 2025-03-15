Galatasaray'a 4-0 yenilen Emre Belözoğlu: Takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı - Son Dakika
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Galatasaray'a 4-0 yenilen Emre Belözoğlu: Takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı

Galatasaray\'a 4-0 yenilen Emre Belözoğlu: Takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri maçın ardından takımının performansını değerlendirdi. Belözoğlu, takımın kendi gücüne göre iyi oynadığını ve oyuncuların elinden geleni yaptığını belirtti.

15.03.2025 07:41
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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-0 kazandı. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIM ÇOK İYİ OYNADI"

Takımının iyi oynadığını belirten Belözoğlu, "Oyuncular elinden geleni yaptı. Gole kadar çalıştığımız Galatasaray vardı. Üzüldüğüm taraf, geldiğimizden beri Fenerbahçe maçının ilk 30 dakikası, Galatasaray karşısında golden sonraki süreç... Bugüne kadar 40-45 antrenman yaptık, bunların 30 tanesi defansif antrenmanlar. Defansif anlamda sıkıntıları olan bir takımız. Bu takımdaki oyunculara karşı çok daha yakın durmanız gerekiyor. Bunlara çalıştık ama yapamadık. Futbolda bunlar var. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar, kupalar... Bizim de kaderimizde bu süreçleri yönetmek var. Zorlandığımız kısımlar bunlar. Onun dışında kendi güçlerince elinden geleni yapmaya çalıştı oyuncular. Geldiğimden bu yana Fenerbahçe maçının 30 dakikası, Galatasaray maçında golden sonraki süreç dışında kendi takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı" dedi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ SAMİMİ SÖYLÜYORUM"

Açıklamalarına devam eden genç antrenör, "Ben bu takıma gelirken her şeyi kabul ettim. Oyuncu eksikliğinden şikayet edemem. Göreve bu şekilde geldik, şikayet edecek teknik adam da değilim. Birebirde yapmamız gereken çok daha net bir duruştu. Oyuncular bunu yapmaya çalıştılar ama onlara bu fırsatı verdiğinizde yetenekli oyuncuları var Galatasaray'ın. Çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Bizim bir an önce arka bloktan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu da yapabileceğimiz gücümüz var. Bunu da yapmak adına yolumuza tekrar başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ADIMIZA ÇOK ZOR BİR MAÇ OLDU"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Bizim adımıza çok zor bir maç oldu. Gol yediğimiz dakikaya kadar çalıştıklarımızı uygulamaya çalıştık. Galatasaray bireysel kalitesi yüksek, kazanma odaklı tecrübesi var. Burada onlarla baş etmek adına elimizden geldiğince dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Golü yiyene kadar iyi karşılık verdik. Geldiğim günden bugüne kadar Fenerbahçe maçının 30 dakikası, Galatasaray Stadı'nda da golü yedikten sonraki 30 dakika ve maç devamında da memnun olmadığım süreler olsa da oyuncu grubum elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kendimizi bir an önce bizi rahatlatacak pozisyona ulaşmak adına motive olmaya devam edeceğiz. Son 4 maçımızda 4 puan hedefim vardı, 6 puanı bulduk. Kasımpaşa ve Rize galibiyetleri geldi. Bunlar bizim adımıza önemli. Yolumuz daha çok uzun, 30 puan var. Minimum 10 puanı kazanıp lige tutunmak istiyoruz. Başka bir hedefimiz olamaz. Galatasaray'ı tebrik ederim. Oyuncularımı tebrik ederim, böylesine güçlü bir takıma karşı ellerinden geleni yapmaya çalıştılar" dedi.

"GALATASARAY UZUN SÜREDİR LİGDE YENİLMİYOR"

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin güçlü oyunculara sahip olduğunu belirten Belözoğlu, "Teknik adam olarak bir takımın birinden daha iyi demek çok doğru değil. Son dönemde Fenerbahçe'nin çok güçlü oyunu var. Galatasaray ligde çok uzun süredir ligde yenilmiyor. Bugün maça coşkulu başladılar. Sonra o coşkuyu kırdık. Geçen seneki güçlü oyununun biraz gerisinde olduğunu düşünüyorum. Yine bu oyuncu gücü, teknik adamın da kazanma odaklı oyuna bakışı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu ligden çok kopartmış durumda. Yine de kendi adıma, hep kazanma odaklı oldum, bizim için böyle mağlubiyetlerin çok acı olduğunu, güç farkını kulübede yaşamanın çok zor olduğunu kabul etmem gerekiyor. Şu süreçte iki takımı ayırt etmek hakkaniyetli olmaz" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Galatasaray, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a 4-0 yenilen Emre Belözoğlu: Takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı - Son Dakika

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