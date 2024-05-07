Galatasaray'a geri mi dönecek? Zaniolo'nun menajeri kapıyı açık bıraktı

Spor

Tetiğe peş peşe bastı ama o anda hesaba katmadığı bir şey oldu

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, açıklamalarda bulundu.

"DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ KESİN DEĞİL"

Futbolcunun durumu hakkında konuşan menajer, "Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Premier Lig harika bir deneyimdi ancak devam edip etmeyeceği kesin değil. Sezon sonuna ve hemen arkasından başlayacak Avrupa Şampiyonası'na konsantre olacak. Ardından neler olacağını göreceğiz" dedi.

"BU SEZON HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Zaniolo'nun geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Vigorelli, "Bu sezon biraz hayal kırıklığı oldu. Ancak geçen yılki heyecan verici zaferden sonra bir düşüş normal karşılanabilir. Bunu gelecek sezon telafi edecekler. Güzel bir keşif. Önemli bir gelişim potansiyeli olan ve harika bir geleceği olacak bir oyuncu olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.