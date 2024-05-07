Galatasaray'a geri mi dönecek? Zaniolo'nun menajeri kapıyı açık bıraktı - Son Dakika
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Galatasaray'a geri mi dönecek? Zaniolo'nun menajeri kapıyı açık bıraktı

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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, futbolcunun geleceği hakkında konuştu. Vigorelli, Zaniolo'nun Premier Lig'deki deneyimini "harika" olarak nitelendirdi ancak devam edip etmeyeceğinin kesin olmadığını ifade etti.

07.05.2024 14:40
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Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, açıklamalarda bulundu.

"DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ KESİN DEĞİL"

Futbolcunun durumu hakkında konuşan menajer, "Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Premier Lig harika bir deneyimdi ancak devam edip etmeyeceği kesin değil. Sezon sonuna ve hemen arkasından başlayacak Avrupa Şampiyonası'na konsantre olacak. Ardından neler olacağını göreceğiz" dedi.

Galatasaray'a geri mi dönüyor? Zaniolo'nun menajeri kapıyı açık bıraktı

"BU SEZON HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Zaniolo'nun geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Vigorelli, "Bu sezon biraz hayal kırıklığı oldu. Ancak geçen yılki heyecan verici zaferden sonra bir düşüş normal karşılanabilir. Bunu gelecek sezon telafi edecekler. Güzel bir keşif. Önemli bir gelişim potansiyeli olan ve harika bir geleceği olacak bir oyuncu olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a geri mi dönüyor? Zaniolo'nun menajeri kapıyı açık bıraktı

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Son Dakika Spor Galatasaray'a geri mi dönecek? Zaniolo'nun menajeri kapıyı açık bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'a geri mi dönecek? Zaniolo'nun menajeri kapıyı açık bıraktı - Son Dakika
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