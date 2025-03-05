Galatasaray'a Kadıköy panteri - Son Dakika
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Galatasaray'a Kadıköy panteri

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Galatasaray, sezon sonunda ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerine Olympiakos forması giyen Yunan file bekçisi Konstantinos Tzolakis'i düşünüyor. Yunan kulübünün Tzolakis için 10 milyon euro bonservis bedeli beklediği belirtiliyor. Tzolakis, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen maçlardaki performansıyla dikkat çekmişti.

05.03.2025 16:40  Güncelleme: 16:55
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Süper Lig devi Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın alternatifini bulduğu ileri sürüldü.

MUSLERA'NIN YERİNE GELECEK İSMİ BULDULAR

Kaleci arayışlarını sürdüren sarı kırmızılıların listede ilk sıraya Yunan file bekçisi Konstantinos Tzolakis'i aldığı ileri sürüldü. Fotomaç'taki habere göre Olympiakos forması giyen 22 yaşındaki file bekçisi için ilk olarak şartlar soruldu.

Galatasaray'a Kadıköy panteri

"KADIKÖY PANTERİ"

Haberde Yunan kulübünün Tzolakis için 10 milyon euro bonservis bedeli beklediği ileri sürüldü. Tzolakis, geçen sezon UEFA Konferans Ligi son 16 turunda takımının Fenerbahçe'yi elediği maçlardaki performansıyla dikkat çekmişti.

Özellikle İstanbul'daki maçta sayısız kurtarış yapan Yunan kaleci için "Kadıköy Panteri" başlıkları atılmıştı. 22 yaşındaki Tzolakis, alt yapısından yetiştiği Olympiakos'ta A takımda görev yapıyor.

Galatasaray\'a Kadıköy panteri

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Son Dakika Spor Galatasaray'a Kadıköy panteri - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Serkan Yalçın:
    balonsaray kimi alsa boş Fenerbahçe farkla şampiyon 10 33 Yanıtla
  • 6490203:
    fenere koymaya alışıksa gelsin yabancılık çekmez hemen alışır 12 8 Yanıtla
  • Murat Avci:
    sizede Yunan kaleci cuk oturur.. 2 2 Yanıtla
  • 145353:
    admin her gün başka bir kaleci yazıyon Sen de karar ver 2 0 Yanıtla
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