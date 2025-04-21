Galatasaray\'a Konyaspor maçı öncesi kötü haber

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'a kritik maç öncesi kötü haber geldi. İspanyol golcü Alvaro Morata, sakatlık yaşadı.

MORATA SAKATLANDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecektir" denildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a devre arası transfer döneminde transfer olan Morata, çıktığı 10 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.