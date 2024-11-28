Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı - Son Dakika
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Spor

Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı

Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray\'a pahalıya patladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, savunmadaki anlaşmazlık nedeniyle henüz 2. dakikada 1-0 geriye düştü.

28.11.2024 21:10
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. sarı-kırmızılılar, maçın başında 1-0 yenik duruma düştü.

SAVUNMADA BÜYÜK HATA: NELSSON VE MUSLERA ANLAŞAMADI

2. dakikada sağ kanattan gelişen hızlı hücumda AZ Alkmaar'da şutu çeken Mayckel Lahdo'nun şutu Muslera'dan sekti. Seken topu takip eden Nelsson, topu tecrübeli eldivene bırakmak istediği için hamle yapmadı. Bu durumdan faydalanan Sven Mijnans ise topu ağlara gönderdi ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

İşte o gol;

Galatasaray'a maç başlar başlamaz büyük şok
GÖRÜNTÜ: TRT1
Galatasaray'a maç başlar başlamaz büyük şok
GÖRÜNTÜ: TRT1
Galatasaray'a maç başlar başlamaz büyük şok
GÖRÜNTÜ: TRT1
Galatasaray'a maç başlar başlamaz büyük şok
GÖRÜNTÜ: TRT1

Galatasaray, Az Alkmaar, Hollanda, Muslera, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Muhammedd:
    Eersanın annn nesne kayıldığı gibi kayıyor oyuncular sahada! 24 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Nelson çıkarır Jelert alırım sağ beke. sanchezi merkeze cekerim 20 0 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Çimler çok uzun 6 9 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Nelson yine bildiğimiz gibi 13 1 Yanıtla
  • Aliihsan Bicer:
    Bu nelsonla üç beşe bakmadan vedalaşılsın hemenn 12 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VİCTOR NELSON HATASIZ OYNADIGI VE GOL YEDIRMEDIGI TEK MAC YOK AMA BUNU GORMEYEN TEK KISI OKAN BURUK .SANCHEZ DEN SAG OLMAZ, ADAM AGIR KALIYOR. 7 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FATIH ESEN HADI PIRTTT UÇ. GEC O MUHABBETI HADI HADI UÇ GIT PIRTTT 2 1 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Nelson mümkün se hiç bir maçta oynamasın takımı zora sokuyor 2 1 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Gs bu nelson g skcan bunun yuzunden bır suru gol yedık okan aga 1 0 Yanıtla
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