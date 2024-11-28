Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. sarı-kırmızılılar, maçın başında 1-0 yenik duruma düştü.
2. dakikada sağ kanattan gelişen hızlı hücumda AZ Alkmaar'da şutu çeken Mayckel Lahdo'nun şutu Muslera'dan sekti. Seken topu takip eden Nelsson, topu tecrübeli eldivene bırakmak istediği için hamle yapmadı. Bu durumdan faydalanan Sven Mijnans ise topu ağlara gönderdi ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti.
İşte o gol;
Son Dakika › Spor › Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı - Son Dakika
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