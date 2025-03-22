Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı

Galatasaray\'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı

Galatasaray'da milli arada sakatlanan oyuncuların sayısı 6'ya yükseldi. Yıldız isimler Roland Sallai, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'nın milli arada yaşadığı sakatlıklar dikkat çekti.

22.03.2025 09:19
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Süper Lig devi Galatasaray'da milli ara adeta kabusa dönüştü. Sarı-kırmızılılarda takımın önemli isimleri milli takımlarında sakatlık yaşadı.

6 FUTBOLCU SAKATLANDI

Cimbom'un A Milli Takım'daki futbolcularından Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz Macaristan maçında sakatlandı. İki oyuncu da A Milli Takım'ın dünkü idmanında yer almadı.

A Milli Takım'da Macaristan ile oynanan maç öncesi antrenmanlara çıkmayan Yunus Akgün, maç kadrosunda yer almadı. TFF, Macaristan maçının ardından yaptığı açıklamada ise Yunus'un sakatlığı nedeniyle Macaristan ile oynanacak rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceğini ve 24 yaşındaki futbolcunun aday kadrodan çıkartıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, kasığındaki sakatlık nedeniyle Türkiye - Macaristan maçında forma giyemedi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise Brezilya ile oynanan maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Son olarak Alvaro Morata, rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın dünkü antrenmanında yer alamadı.

DERBİ VAR

Galatasaray milli ara dönüşünde Süper Lig'de derbi maçta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Zorlu karşılaşma 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Alvaro Morata, Galatasaray, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yeni:
    Derbi var diye milli maçta sakatlık ayağına mi yatıyorlar??? 31 13 Yanıtla
  • serhat ali:
    saçlarini sariya boyatinca geçer merak etmeyin 2 1 Yanıtla
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