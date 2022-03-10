Galatasaray'a mucize yapma şansı bile tanımadılar! İşte Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları - Son Dakika

Barcelona ile Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşacağı mücadele öncesinde Euro Club Index sitesi turnuvada mücadele eden takımların şampiyonluk ihtimallerini açıkladı. Temsilcimiz Galatasaray'a verilen olasılık dikkat çekti.

BARCELONA FAVORİ

Euro Club Index sitesininistatistiklerine göre Galatasaray'ın rakibi Barcelona, %18 ile kupanın favorisi gösterilirken, temsilcimiz %0.1 ile en az şans verilen takımlardan biri oldu.

İşte takımların Avrupa Ligi'ni kazanma olasılıkları: