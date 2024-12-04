Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muhammed Salah için PSG'nin devrede olduğun iddia ediliyordu. Fransız ekibinden açıklama geldi.
L'Equipe, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Salah için PSG'nin harekete geçtiğini yazmıştı. PSG Başkanı Al-Khelaifi, Mısırlı yıldız ilgili konuştu. Al-Khelaifi, Liverpool ile sözleşmesi bitecek Salah ilgilendikleri yönünde çıkan haberler için, "Doğru değil" dedi.
Al-Khelaifi,"Salah, harika bir oyuncu ama dürüst olmak gerekirse onu hiç düşünmedik. Her kulübün ona sahip olmak isteyeceğini biliyoruz ancak bizim hakkımızdaki bu söylentiler kesinlikle doğru değil" diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a müjde! PSG Muhammed Salah'ı istemiyor - Son Dakika
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