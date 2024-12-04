Galatasaray'a müjde! PSG Muhammed Salah'ı istemiyor - Son Dakika
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Galatasaray'a müjde! PSG Muhammed Salah'ı istemiyor

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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Muhammed Salah için PSG'nin devrede olduğu iddiaları gündemdeydi. Ancak, Fransız ekibin başkanı Al-Khelaifi, Salah ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı.

04.12.2024 10:24
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Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muhammed Salah için PSG'nin devrede olduğun iddia ediliyordu. Fransız ekibinden açıklama geldi.

YALANLAMA GELDİ

L'Equipe, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Salah için PSG'nin harekete geçtiğini yazmıştı. PSG Başkanı Al-Khelaifi, Mısırlı yıldız ilgili konuştu. Al-Khelaifi, Liverpool ile sözleşmesi bitecek Salah ilgilendikleri yönünde çıkan haberler için, "Doğru değil" dedi.

"DOĞRU DEĞİL"

Al-Khelaifi,"Salah, harika bir oyuncu ama dürüst olmak gerekirse onu hiç düşünmedik. Her kulübün ona sahip olmak isteyeceğini biliyoruz ancak bizim hakkımızdaki bu söylentiler kesinlikle doğru değil" diye konuştu.

Galatasaray\'a müjde! PSG Muhammed Salah\'ı istemiyor

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    Yorumlar (3)

  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray isterse alır 26 2 Yanıtla
  • ilker oymak:
    Hayde GALATASARAYIM Bitir Bu İşi 14 1 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    gerçekten gs istese alır, ama tersten 3 10 Yanıtla
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