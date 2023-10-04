Öğrenci yurdunda Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni getiren gol sonrası benzeri görülmemiş kutlama - Son Dakika

Öğrenci yurdunda Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni getiren gol sonrası benzeri görülmemiş kutlama

Son Güncelleme: 04.10.2023 10:32

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Manchester United'ı 3-2 yenerken bir öğrenci yurdunda galibiyet golünün ardından yaşanan sevinç ve kutlama büyük ilgi gördü. Bir öğrenci cama çıkarak aynı stattaki gibi golü atan Icardi'nin adını anons etti. Diğer öğrencilerin ise cama çıkarak bu anonsa karşılık verdiği görüldü.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda geriye düştüğü maçta Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Icardi'nin sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü sonrası bir öğrenci yurdunda yaşananlar büyük beğeni topladı.

ÖĞRENCİ YURDUNDA ICARDİ ANONSU

Icardi'nin galibiyeti getiren golü sonrası bir öğrenci kaldığı yurtta odanın camına çıkarak Arjantinli golcünün adını aynı stattaki gibi anons etti. Diğer öğrencilerin de cama çıkarak anonsa karşılık vermesi sonrası coşkulu bir kutlama yaşandı.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde zaferi getiren gol sonrası öğrenci yurdunda benzeri görülmemiş kutlama
Öğrencinin cama çıkıp Icardi'nin adını anons ettiği an

"SADECE 2 MAÇ OYNADIK"

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü attı. Karşılaşma sonrası konuşan Arjantinli golcü, "Mutluyuz şu andaki durumdan. Ama sadece 2 maç oynadığımızı unutmamalıyız. Bunun farkında olalım. 4 maç daha var. Zor maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için bu şekilde devam etmek ve bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde zaferi getiren gol sonrası öğrenci yurdunda benzeri görülmemiş kutlama

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öğrenci yurdunda Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni getiren gol sonrası benzeri görülmemiş kutlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenci yurdunda Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ni getiren gol sonrası benzeri görülmemiş kutlama - Son Dakika
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