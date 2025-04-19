Galatasaray\'a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu sezon da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Galatasaray, topladığı 77 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.

AVANTAJ ASLAN'DA

Yarışta çok önemli bir avantaja sahip olan Galatasaray, şampiyonluk iplerini tamamen elinde tutuyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 6 maçının 5'ini kazanması halinde rakibi Fenerbahçe'nin performansına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, birden fazla maçta puan kaybetmesi halinde sarı-lacivertlilerin takılmasını bekleyecek.

İKİLİ AVERAJ GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışında ikili averaj avantajını da elinde bulunduruyor. Galatasaray, Fenerbahçe ile sezonun ilk yarısında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yaptığı maçı 3-1 kazandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde rakibiyle 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikili averajı ele geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda olası puan eşitliğinde Fenerbahçe'nin önünde yer alacak ve şampiyon olacak.

KALAN MAÇLAR