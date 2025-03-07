Galatasaray'a tanıdık kaleci! Muslera'yı hemen unutturacak - Son Dakika
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Galatasaray'a tanıdık kaleci! Muslera'yı hemen unutturacak

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Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine yeni bir kaleci arayışında. İspanyol basınına göre, sarı-kırmızılılar Barcelona'nın 26 yaşındaki kalecisi Inaki Pena'yı transfer etmeyi planlıyor. Pena, 2022'de kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

07.03.2025 15:15  Güncelleme: 15:28
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Süper Lig devi Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda, deneyimli eldivenin yerine sürpriz bir kalecinin hedefte olduğu iddia edildi.

TARAFTARLAR ONU YAKINDAN TANIYOR

Deneyimli kaleciden eldivenleri kimin alacağı merak konusu olurken İspanyol basını ortaya dikkat çeken bir iddia attı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Barcelona forması giyen Inaki Pena'yı transfer etmeyi planlıyor. 2022'de kiralık olarak sarı-kırmızılıların formasını giyen Pena'nın Barcelona ile 2026'ya kadar sözleşmesi var.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki İspanyol kalecinin piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Pena bu sezon Barcelona formasıyla 22 maça çıktı. 25 kez topu ağlarında gören İspanyol eldiven, 6 kez de kalesini gole kapattı.

Galatasaray'a tanıdık kaleci! Muslera'yı hemen unutturacak
Galatasaray\'a tanıdık kaleci! Muslera\'yı hemen unutturacak

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Son Dakika Spor Galatasaray'a tanıdık kaleci! Muslera'yı hemen unutturacak - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Pinokyo Net:
    4 senedir her dönem yazıyorsunuz aranızda para toplayıp getirinde yalancı çıkmayın bari 9 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SAÇMA GÜVEN VERMİYOR, GALATASARAY ICIN YETERLİ DEĞİL 1 0 Yanıtla
  • ghcvbnn:
    Oyunculuk konusunda belki bir Muslera olur. Ama insanlık, adamlık konusunda bir Muslera olması çoook zor. Beşiktaşlıyım ama seviliyorsun adam gibi adam Muslera candır 0 0 Yanıtla
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