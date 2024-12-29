Uğurcan Çakır'dan Galatasaray sorusuna olay yanıt - Son Dakika
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Spor

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray sorusuna olay yanıt

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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, hakkındaki Galatasaray iddialarına yanıt verdi. 27 yaşındaki kaleci, ''Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Çıkan haberler ilgimi çekmiyor. Bu takımın kaptanıyım. Bundan dolayı gururluyum. Şehrimi, takımımı seviyorum. Bana gelen bir duyum yok. Ben çok bu işlerle ilgilenmiyorum'' dedi.

29.12.2024 12:08  Güncelleme: 15:58
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Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli eldiven, hakkındaki Galatasaray iddialarına son noktayı koydu.

"TRABZONSPORLUYUM, İLGİMİ ÇEKMİYOR"

Uğurcan, Galatasaray haberlerinin sorulmasının üzerine, "Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Çıkan haberler ilgimi çekmiyor. Bu takımın kaptanıyım. Bundan dolayı gururluyum. Şehrimi, takımımı seviyorum. Bana gelen bir duyum yok. Ben çok bu işlerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA NEDEN GİTMEDİ?

Avrupa hedefi sorulan milli futbolcu, "Tabii ki her zaman Avrupa hedefim var, şu anda da var. Kendimi göstermek istiyorum. Futbolu bıraktığımda, "Neden gitmedim?" demek istemiyorum. Ona göre çalışıyorum. Başkanımızdan onun sözünü aldım. Net bir teklif gelirse, oturur başkanımızla değerlendiririz" açıklamasında bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 22 maçta Trabzonspor kalesini koruyan Uğurcan Çakır, kalesinde 26 gol görürken, 9 karşılaşmada ise rakiplerine gol şansı tanımadı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki file bekçisinin bordo-mavililerle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Uğurcan Çakır\'dan Galatasaray sorusuna olay yanıt

Uğurcan Çakır, Galatasaray, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'dan Galatasaray sorusuna olay yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Eser pehlivan:
    Besiktasa fenere panter ol gs den 5 yiyince gülüyorsun bırak bu isleri. 40 43 Yanıtla
    Taner Koç:
    BÜYÜK TAKIMDAN BİLİYOR YİYECEK GOLÜ KESİN, ZEVK ALIYOR 0 0
  • Emin Erol:
    Galatasaray dan 5 gol yedin güldün kahkaha attın Galatasaray raraftarısın sen 29 31 Yanıtla
  • Nullnull:
    ne gerek var ki zaten aynı anda hem gs hem ts oyuncusu 23 26 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    istemem yan cebime goyun diyo Belkide dedi kodu seni muhatap almamıştır Çakır the end 15 12 Yanıtla
  • Ali Veli:
    bende bu yakında cincon maçı var zannettim. 5 18 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    Haftaya kesin imza atar 6 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ALI VELI KIRKDOKUZ ELLİ HADI PIRTTT UÇ 4 11 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Kemal Sunal ın bir filminde ,Kemal Sunal ı ikna etmeye çalışıyorlar ya o sahne geldi gözümün önüne ne diyordu?"Paranın yüzü sıcaktır"Uğurcan ı ısıtacak bir parayla gelmemişler anlaşılan...Bu çağda adam babasını satıyor para için iyi bir teklif gelsinde kabul ediyor musun etmiyormudun görürüz... 7 6 Yanıtla
  • Buğrahan Kayıp:
    teklif gelse hayır demem diyor Türkçe meali 7 6 Yanıtla
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