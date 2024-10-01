Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber - Son Dakika
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Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber

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Galatasaray'da Kasımpaşa ile oynanan lig maçında sakatlanan Victor Osimhen, 1 hafta sahalarda uzak kalacak. Yıldız golcü, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak RFS karşılaşmasında forma giyemeyecek.

01.10.2024 19:15  Güncelleme: 19:37
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.

ARKA ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."

1 HAFTA UZAK KALACAK

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 1 hafta sahalardan uzak kalacak. Nijeryalı forvetin UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak RFS maçında da forma giyemeyecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen ve sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımla 4 maça çıktı. 24 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray\'a Victor Osimhen\'den kötü haber

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Son Dakika Spor Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Genç:
    habere bak sanki 2 ay yok der gibi 26 1 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    İcardi Batshuayi daha fazla iş görür 2 15 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    bırakın köy takımı ile oynarken Osimhen de olmayı versin. bunu bahane etmeyecek kadar geniş kadro var 5 3 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Balon patladı 1 2 Yanıtla
  • Miro Miloş:
    Zaten bir işe yaradığı yoktu :)) 0 0 Yanıtla
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