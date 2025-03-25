Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber - Son Dakika
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Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber

Galatasaray\'a Zaniolo\'dan kötü haber

Transfermarkt, İtalya Serie A'da futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Galatasaray'ın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun değerinde düşüş yaşandı. Bu gelişme üzerine 25 yıldızın İtalyan ekibindeki geleceğiyle ilgili sarı-kırmızılıları üzecek bir açıklama geldi.

25.03.2025 16:28
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Galatasaray, sezonun ilk yarısını Atalanta'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo'yu devre arasında başka bir İtalyan ekibi Fiorentina'ya şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. Sarı-kırmızılıların hatırı sayılır bir bonservis gelir beklediği Zaniolo'dan kötü haber geldi.

DEĞER KAYBETTİ

Transfermarkt, İtalya Serie A'da mücadele eden futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Nicolo Zaniolo, bu son güncellemeyle birlikte değer kaybetti. Zaniolo'nun piyasa değeri 2 milyon euro düşerek 16 milyon euroya geriledi.

"BONSERVİSİNİN ALINMASI PEK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Transfermarkt'ın İtalya sorumlusu Jatin Dietl, bu düşüşle ilgili yaptığı açıklamada Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili de çarpıcı bir öngörüde de bulundu. Dietl yaptığı açıklamada, "Zaniolo, Atalanta'da bekleneni veremediği için devre arasında Fiorentina'ya geçti. Ama burada da şu ana kadar iyi bir performans gösteremedi. Sezon sonunda bonservisinin alınması şu an için pek olası görünmüyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Galatasaray'ın olası satışından 15-16 milyon euro gelir beklediği Nicolo Zaniolo, bu sezon Fiorentina formasıyla 6 maçta forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Sezonun ilk yarısını da Atalanta'da kiralık geçiren İtalyan yıldız, burada da sadece 1'ine ilk 11'de çıktığı 23 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Zaniolo'nun Cimbom ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Nicolo Zaniolo, İtalya Serie A, Atalanta BC, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ayhan Tezcan:
    niye oynatmıyor 4 0 Yanıtla
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