Canlı anlatım! Top çizgiden çıktı

Spor

Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Danimarkalı hakem Jakob Alexander Sundberg oturuyor. Maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde 21 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 57 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sıkıntılı bir sezon geçiren mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. 17 karşılaşmada yenilen 3 puanı silinen Adana temsilcisi, 5 puanla son basamakta yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson Sanchez, Berkan, Jelert, Kaan, Gabriel Sara, Sallai, Mertens, Morata, Osimhen.

Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ali Yavuz, Yusuf, Alioui, Aymbetov.

CANLI ANLATIM

30' Adana Demirspor oyuncuları sahadan çekilme talebini iletti!

29' Topsuz akabda Yusuf Barası yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

27' TEHLİKELİ ATAK! Adana Demirspor atağının ardından kontraya çıkan Galatasaray'da defans arkasına sarkan Osimhen'in sağ çaprazdan vuruşunu Deniz Dönmezer çıkardı!

26' TEHLİKELİ ATAK! Ceza sahasına yükselen topta Osimhen'in pasıyla topla buluşan Sallai'nin sağ içten vuruşunu kaleci Deniz Dönmezer çıkardı!

24' Ahmed Kutucu'nun ara pasında hareketlenen Osimhen, Deniz'le karşı karşıya kaldı. Osimhen'in vuruşunda ofsayt bayrağı havada.

21'Arda Kurtulan'ın Osimhen'e yaptığı müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Arda Kurtulan pozisyon ardından sarı kart gördü.

16' TEHLİKELİ ATAK! Taç atışını kullanan Jelert, topu ceza sahasındaki Osimhen'e gönderdi. Osimhen'in içeriye çevirdiği topta vuruşu yapan Ahmed'in vuruşunda top çizgiden çıkarıldı!

13' Adana Demirspor'da Tayfun Aydoğan kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyunda.

12' Alvaro Morata, penaltı noktasında topu ve Deniz'i ters köşelere göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor!

12' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 Adana Demirspor (Alvaro Morata)

11' PENALTI! Galatasaray, topu Adana Demirspor defansından kazanarak ceza sahasına girdi. Mertens topu kurtardı, Semih Güler'in ayağına takıldı ve penaltı kararı çıktı!

11' Galatasaray PENALTI kazandı.

1' İlk düdük çaldı.