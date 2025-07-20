Galatasaray, Admira Wacker\'i 2 golle geçti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da çalışmalarına devam eden Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Derrick Köhn ve 57. dakikada Arda Ünyay kaydetti. Admira Wacker'in tek golü ise 58. dakikada Schmidt'ten geldi.
Sarı-kırmızılılar, sıradaki maçta Serie A ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma 23 Temmuz tarihinde oynanacak ve karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.
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