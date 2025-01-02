Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı

Geniş Video İzle

Galatasaray, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da forma giyen kanat oyuncusu Ahmed Kutucu ve kaleci Berke Özer'in transferi için resmi görüşmelere başladı.

02.01.2025 20:04  Güncelleme: 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın vazgeçilmez iki yıldızını birden gözüne kestirdi.

AHMED VE BERKE İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Ahmed Kutucu ve kaleci Berke Özer ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı yönetiminin, iki oyuncu için Eyüpspor ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

OKAN BURUK BERKE'YE ONAY VERDİ

Fernando Muslera'nın sezon sonu ayrılma ihtimali sarı kırmızılıları kaleci arayışlarına itti. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gösterdiği performansla gündeme oturan Berke Özer'i Okan Buruk'un da çok istediği aktarıldı.

Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı

CİMBOM'UN AHMED KUTUCU ISRARI

Hücumda da yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Ahmed Kutucu transferi için de şartları zorluyor. Galatasaray, iki oyuncuya da kısa süre içinde imza attırmayı hedefliyor.

Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

24 yaşındaki Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Milli kaleci, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesinde 16 gol gördü ve 7 kez kalesini kapattı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu ise bu sezon 17 maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asist yaptı.

Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı

Galatasaray, Galatasaray, Arda Turan, Okan Buruk, Berke Özer, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatih Dogan:
    Hani bu kaleci 8 şişe su içiyordu Okan bey adamı gömüyordun geçenlerde 11 2 Yanıtla
  • Serkan Demircan:
    ne gerek var altyapısı zaten 5 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesini de alacaz 8 2 Yanıtla
  • abdullah kara:
    Berk’e fenerden en küçük bir ışığı görürse 6alatasaraya gitmez.. 5 4 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    %50 bonservisi fenerbahçede berkenin halen 5 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    berke kale alanını koruyan bir kaleci, muslera ise tüm ceza sahasıno hatta kendi yarı sahasınıda koruyan bir kaleci. Galatasaray muslera gibi yarı sahasına hakim bir kaleci bulmalı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
09:35 Galatasaray, Milan Skriniar’ı bitirmek üzere Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 21:02:01. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.