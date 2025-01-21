Süper Lig devi Galatasaray devre arasının ilk transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı.
Ekol TV'nin haberine göre, Ahmed Kutucu transferi için Eyüpspor ve Galatasaray arasında ödeme planında son detaylar konuşuluyor. Transferin 6 milyon Euro bandında bitmesi bekleniyor.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı toplam 18 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek adından söz ettirdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Ahmed Kutucu'ya imzayı attırmak üzere - Son Dakika
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