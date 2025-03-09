Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Galatasaray, Alanyaspor\'u deplasmanda 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladığı karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bildi. Öte yandan sarı-kırmızılılarda sınırda bulunan Ahmed Kutucu, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

09.03.2025 22:25
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibine 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ

Alanyaspor, karşılaşmanın 23. dakikasında golü buldu. Yusuf Özdemir, sol kanatta buluştuğu topta arka direğe ortasını yaptı. Topu son çizgide tutan Florent Hadergjonaj yayda bulunan Vihena'ya gönderdi. Vilhena'nın sert şutunda top ağlara gitti ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

GALATASARAY'DAN PENALTI İTİRAZI

Sarı-kırmızılılar, 45+1. dakikada rakip ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Galatasaraylı futbolcular, Alanyaspor ceza sahasında Morata ve Aliti arasında yaşanan pozisyon sonrası Aliti'nin elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, kısa bire süre VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

GÜNAY'A DEVRE ARASINDA KIRMIZI KART

Bu pozisyonun ardından ilk 1-0 Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arasında soyunma odası tünelinde hakem Yasin Kol'a itirazlarda bulundu. Kol, itirazları nedeniyle Günay'a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

OKAN BURUK'TAN HAMLE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başına oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, devre arasında oyundan çıktı ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

SKORA DENGE GELDİ

Galatasaray, ikinci yarıya hızlı başladı ve beraberliği yakaladı. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper, sol kanatta topla buluştu ve içeri sokularak şutunu çekti. Ertuğrul, sektirdiği topa ayağıyla müdahale etti ve Aliti'ye çarpan top filelere gitti. Böylelikle skor 1-1'e geldi.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

OSIMHEN GALİBİYETİ GETİRDİ

Bu golden sonra rüzgarı arkasına alan Galatasaray'da bu kez Osimhen sahneye çıktı. Nijeryalı golcü, Barış Alper'in sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

AHMED KUTUCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da 89. dakikada Osimhen'in yerine oyuna giren Ahmed Kutucu, 90+3. dakikada rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü. Ahmed, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf sarı-kırmızılılar oldu.,

4 MAÇ SONRA GALİBİYET

Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte resmi maçlarda dört maç sonra kazandı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçından önce; AZ Alkmaar, Fenerbahçe, Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

MAÇ FAZLASIYLA FARK 7

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 68 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Alanyaspor, 31 puanda kaldı. Süper Lig'in gelecek haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 68 puan, 26 maç

2- Fenerbahçe: 61 puan, 25 maç

Trendyol Süper Lig, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Günay Güvenç, Galatasaray, Okan Buruk, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • recep özoğul:
    Allah'ın izniyle ŞAMPİYON olacağız 86 45 Yanıtla
  • Emrullah gullu:
    kuşlar sizi üzmeye devam edeceyiz 69 38 Yanıtla
  • Selman Taş:
    Kuşları üzdük yine 61 33 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    Hakemler rezalet. Tüm hakkını Alanyadan yana kullandı. Yabancı hakem şart. 49 39 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Artık GS nin maçlarına hakem atamıyorlar. Her maça yeni bir tetikçi atıyorlar. 42 10 Yanıtla
  • kadirizm yıldırım:
    ya bırakın arkadaş gs top falan oynamıyo, alanya çok körü. bu takıma nazarmı değdi sistemmi değişti. yada takıma yeni katılan topçularmı bozdu bu işi bilen varsa söylesin arkadaş. 40 8 Yanıtla
  • Alpi:
    ulan bariz fenerli hakem ama gollerde baktı bir şey bulamadı ALLAH çok büyük mayıs ayı geliyor kuslar 28 12 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Hakem sağolsun gene yaptılar güzelliğini yazıklar olsun 11 28 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Allah cc hz Gs Şampiyonluğu nasip etmeyecek ...nasıl ki geçmiş yıllara 20 sene beklediyse bu s ene dahil 20 yıldan fazla bekleyecek .... Biiznillah Amin 7 19 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ALLAH BIZE SABIR VERSIN KADRODA 3. KALECI YOK GÜNAY DENEN TIP YEDEK TEN KIRMIZI GÖRÜYOR, MUSLERA 46 DAKİKA SAKATLANSA NE OLACAK, OKAN BURUK DENEN İŞGÜZAR BUNU DÜŞÜNDÜN MÜ 13 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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