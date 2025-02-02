Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Geniş Video İzle

Galatasaray, İtalyan devi AC Milan forması giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın kiralık transferi için resmi görüşmelerin başladığını duyurdu. İstanbul yollarına düşen 32 yaşındaki santrfor, uçaktan verdiği mesajda "Merhaba, Galatasaray ailesi" ifadelerini kullandı.

02.02.2025 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, İspanyol santrfor Alvaro Morata'nın kiralık transferi için AC Milan ile resmi görüşmelerin başladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

DÜN AKŞAM GELECEKTİ AMA ERTELENDİ

Galatasaray'ın kiralık transfer olarak anlaşma sağladığı Alvaro Morata'nın dün akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyordu ancak yoğun sis ve olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş planı ertelendi.

Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

MORATA'DAN İLK MESAJ

Bugün İstanbul yollarına düşen dünyaca ünlü İspanyol golcü uçaktan yayınladığı videoda "Merhaba, Galatasaray ailesi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

GARDİ İLE BİRLİKTE POZ VERDİ

Sezon başında 13 milyon Euro'ya AC Milan'a giden Alvaro Morata, bu kez satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a katılırken ilk fotoğraf dün akşam geldi. İspanyol golcü, menajer George Gardi ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir arada poz verdi.

2 ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

Galatasaray'la resmi sözleşme imzalamak üzere AC Milan ile vedalaşan 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonu olan İspanya Millî Takımı'nın forvetiydi. Kariyeri boyunca hep Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyen Morata, 2 kez Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk, 1 kez Avrupa Ligi'nde şampiyonluk, 1 kez Süper Kupa'da şampiyonluk, 2 kez La Liga'da şampiyonluk başta olmak üzere neredeyse kaldırmadık kupa bırakmadı.

Galatasaray, Alvaro Morata\'yı resmen açıkladı

Alvaro Morata, Galatasaray, İstanbul, AC Milan, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cocukluk askimsin:
    febe: dünyaca ünlü yıldız futbolcu Talisca GS: profesyonel futbolcu Morata seviye farkı burada bile var. kimse Galatasaray dan üstün degildir 30 25 Yanıtla
  • serkan keskin:
    fenerin yeni kocasi 21 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ artıkcisi 5saray şimdide çöpleri toplamaya başlamış hahahaha :)) 10 16 Yanıtla
  • Mehmet Akif:
    GS sevin veya sevmeyin, Morata'yı Türkiyeye getirebilen tek takım Galatasaray saygıyla önündr eğilirim arkadaş Anelka ve Drogbadan sonra TR gelmiş geçmiş en büyük santrfor 9 5 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Gs bu parayı yasa dışı bahisden mi aliyor 4 10 Yanıtla
  • Ege Cam:
    Çöp transfer. Asıl iki tane kanat bir tane Merkez orta sahaya saranın yokluğunda oynayacak futbolcuya ihtiyaç varken gittin forvet aldık bir de kalas gibi işe yaramaz adamı aldık zaten iş yapsa milan göndermezdi. Neyse kendi elimizle Fenerbahçe yi şampiyon yaptık aferin. Fenerbahçe süratli Çevik adamları getirdi bizde nerde eyt li varsa aldık. Alın size transfer başarısızlıgı 3 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sağlam transfer diyemem ama yine şampiyon 2 4 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    orta saha yok, kanatlar yok adam hala forvet alıyor. 3 1 Yanıtla
  • Hakan Gürbüz:
    Bir Galatasaray taraftarı olarak Alvaro morata takıma uyum sağlarsa efsane olur ama genel anlamda sorunlu bir futbolcu kiraladık inşallah faydalı olur. 1 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS GEDSON RESİTSA HEPSI KOCANIZ GALATASARAY ARTIĞI HADI PIRTTT UÇ 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Galatasaray, Alvaro Morata’yı resmen açıkladı Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı
11:43 Suriye’nin kuzeyinde 23 PKKYPG’li terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 13:35:12. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.