Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 37. hafta mücadelesinde NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 37. haftada oynanacak derbiye Galatasaray şampiyon olarak, Fenerbahçe ise ikinciliği garantilemek için çıkıyor.

HAKEM BİTİGEN

Sezonun son derbisini hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor.

ASLAN 82 PUAN TOPLADI

Sarı-Kırmızılılar geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Aslan, ezeli rakibinin 5 puan önünde 82 puanla şampiyon oldu.

G.SARAY'DA EKSİK YOK

Galatasaray, cezalı Zaniolo'nun dönüşüyle derbiye tam kadro çıkıyor. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Osayi Samuel yok. Sakatlığını atlatan Altay Bayındır'ın ise bu maçta oynamıyor.

DERBİDEN SONRA KUPA TÖRENİ

Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, derbiden sonra taraftarı önünde kupa kaldıracak.

SON 10 MAÇTA G.SARAY ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 5'i berabere bitti. Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez kazandı. Söz konusu son 10 maçta Galatasaray 11, Fenerbahçe 8 gol attı.

FENERBAHÇE 8 YILDIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, ezeli rakibinin sahasında tam 8 yıldır kaybetmiyor. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide bu seriye son vermek istiyor.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Torreira, Barış Alper, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, Rossi, Batshuayi, Valencia

CANLI ANLATIM

D.A. İlk yarı sona erdi.

45' İlk yarının sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

44' KAÇTI! Kerem'in pasında Kazımcan soldan bindirme yaptı. Çaprazdan vuruşu yandan dışarı gitti.

42' OFSAYT! Kerem'in pasında Icardi, karşı karşıya kaldı ama İrfan Can'ı geçemedi. Sonrasında ofsayt bayrağı havaya kalktı.

36' Hakem Abdülkadir Bitigen Fenerbahçe kulübesinden bir isme sarı kart gösterdi.

34' Mauro Icardi'nin tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

31' Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Zaniolo, attığı 4 golün tamamını iç sahada attı.

29' GOL! Galatasaray, Zaniolo'nun golüyle öne geçti.

26' Şimdi tedaviler tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

22' Bu bölümde tempo biraz düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.

18' Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Zaniolo hareketlendi. Szalai geçit vermedi. Galatasaraylı oyuncular penaltı beklese de hakem oralı olmadı.

15' Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.

13' Victor Nelsson, Valencia'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

11' Kerem, Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

9' Valencia'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

5' Barış'ın içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp kaleye yöneldi. İrfan Can son anda kornere çeldi.

2' Uzun kullanılan taç atışında Valencia ceza sahası içinde vurdu. Savunmaya çarpan top Muslera'da kaldı.

1' Dev maç başladı. İki takıma da başarılar.