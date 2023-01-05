"Fenerbahçe maçını kazanmaya gideceğiz" Okan Buruktan derbi öncesi iddialı sözler - Son Dakika
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"Fenerbahçe maçını kazanmaya gideceğiz" Okan Buruktan derbi öncesi iddialı sözler

05.01.2023 13:09

Galatasaray- Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Bu tür maçlar iki takım için de 3 puan verilen maçlar. Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz. İnşallah güzel bir maç olur" ifadelerini kullandı.

Spor TotoSüper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ankaragücü galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk, takımın performansından memnun olduğunu dile getirerek Fenerbahçe maçına kazanmak için gideceklerini söyledi.

"HİÇ BİR MAÇ KOLAY DEĞİL"

Takımının iyi gittiğini belerten Buruk, "Hiçbir maç kolay değil. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremiyoruz, son maçlarda hata yapıyoruz. Bazen maçlarda fark açmamız gerekirken, açamıyoruz. Rakibin oyuna girmesine çok fazla izin verdik. İkinci yarının belli bölümlerinde pozisyon verdik. Dünya Kupası arası sonrası zor geçiyor. Fiziksel olarak aynı şeyi yakalayamadık. Çok fazla hastalık oldu. Kendimizi buluyoruz. Bu kadar olumsuzluk içerisinde maç kazanıyoruz. Galatasaray iyi yolda. Taraftar yine muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

"BU SENE EN ÇOK STADI DOLDURAN TARAFTAR BİZDE"

Taraftara övgülerde bulunan Okan Buruk, "Saha dışarısında herkes mücadele ediyor. Biz saha içerisinde kalıp, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray taraftarı bu sene Türkiye'de en çok stadı dolduran taraftar. Galatasaray her zaman bu anlamda 1 numara olmaya devam ediyor. Biz de sahada onlar için mücadele ediyoruz. Saha dışında da herkesin bir mücadelesi var" dedi.

"FENERNAHÇE MAÇINI KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Hafta sonu oynanacak derbiyi değerlendiren Buruk, "Dört günlük bir süre var. Rakibimiz bizden bir gün önce oynadı. Bu maçlarda psikolojik olarak yapacağımız çok bir şey yok, oyuncularımız buna zaten uzun zamandır hazırlar. Fenerbahçe hocası da aynısını söyledi, bu tür maçlar iki takım için de 3 puan verilen maçlar. Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz. İnşallah güzel bir maç olur" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor 'Fenerbahçe maçını kazanmaya gideceğiz' Okan Buruktan derbi öncesi iddialı sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Fenerbahçe maçını kazanmaya gideceğiz" Okan Buruktan derbi öncesi iddialı sözler - Son Dakika
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