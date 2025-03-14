Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk 11\'leri belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

14.03.2025 19:32
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Belçikalı Lawrence Visser oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, 33 puan topladı. Galatasaray, Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kazandı. Ligin 9. haftasındaki mücadelede Mauro Icardi 2, Victor Osimhen ise 1 gol attı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper, Osimhen.

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan, Kaluzinski, Erdal Rakip, Soner, Safuri, Larsson, Van de Streek.

LİGDE 27 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'deki son 27 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 26 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 2 futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen ile Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

OKAN BURUK, ANTALYASPOR'A KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında mağlubiyet yaşamadı. Buruk, Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Akdeniz temsilcisine karşı 13 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, sahadan hiç puansız ayrılmadı. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yaptığı 5 maçı da kazandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA KARŞI ÜSTÜN

Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı. Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 3 kez birbirine rakip oldu. Söz konusu maçları Okan Buruk'un takımı 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı. Toplamda 11 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini gole kapattı.

LİGDE 58. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 57 maçta sarı-kırmızılılar 36, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 111 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

GALATASARAY 17 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 37 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 17 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

GALATASARAY SON 5 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 5 maçı da galibiyetle tamamladı. Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar karşısındaki 57 müsabakada hiç 6 kez üst üste kazanamayan Galatasaray, bu müsabakada bir ilki yaşamaya çalışacak.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, sahasındaki maçlarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Konuk ettiği 28 maçta iki takımın İstanbul'da yaptığı 28 maçta, Galatasaray rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğinde yapılan 28 karşılaşmada 17 galibiyet elde etti. Antalyaspor'un 4 kez kazanabildiği rekabette 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile yaptığı son 13 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Akdeniz temsilcisine iç sahada son olarak Mayıs 2010'da yenilen "Cimbom" sonrasındaki 13 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne, Antalya ekibi 25 golle karşılık verdi.

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Son Dakika Spor Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

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