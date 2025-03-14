Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

Galatasaray, Antalyaspor\'u 4-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan lider Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etti. 2 maç fazlası bulunan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında puan farkını 10'a çıkarttı. 3 golle yıldızlaşan Victor Osimhen ise Cimbom'da ilk kez hat-trick yaptı.

14.03.2025 22:27
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmzılılar, Victor Osimhen'in yıldızlaştığı maçta rakibini 4-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

OKAN BURUK'A PLAKET

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a plaket verildi. Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekibin başında 100. kez lig maçında görev yapan Buruk'a kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket takdim edildi.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

OSIMHEN PERDEYİ AÇTI

Galatasaray'ın ilk golü 30. dakikada geldi. Davinson Sanchez, orta alanın sağında topu kazanıp Barış Alper Yılmaz'a yerden gönderdi. Barış Alper, bekletmeden ceza sahası sağında bulunan Alvaro Morata'ya pasını aktardı. Morata, çizgiye inerek arka direğe çevirdi. Arka direkte topla buluşan Osimhen, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Sarı-kırmızılılar, 45. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın 41. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi. Pozisyonun ardından Galatasaraylı oyuncular hakem Ozan Ergün'e penaltı itirazlarında bulundu. Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde izlemeye davet edildi. Pozisyonu inceleyen Ozan Ergün, Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda Safuri'nin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek 43. dakikada penaltı noktasını işaret etti.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

PENALTIYI MORATA ATTI

Galatasaray'da penaltıda topun başına Morata geldi. İspanyol futbolcu, 45. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı Antalyaspor karşısında 2-0 öne taşıdı. Tecrübeli golcü, böylelikle sarı-kırmızılılardaki ikinci lig golünü kaydetmiş oldu.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

OSIMHEN YİNE SAHNEDE

Aslan'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ilk yarının sonunda bir kez daha sahneye çıktı. Barış Alper, sağ kanattan topu sürerek ceza sahası sağından çizgiye indi ve arka direğe yerden çevirdi. Osimhen, topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluştur ve kendisinin ikinci, takımının ise 3. golünü kaydetti. Yıldız forvetin bu golüyle skoru 3-0'a getirirken ilk 45 dakikanın da skorunu belirledi.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

GALATASARAY'DA İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

İkinci yarıda da goller atmaya devam eden Osimhen, 52. dakikada bu kez Yunus Akgün'ün pasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılı formayla ilk kez hat-trick yapmış oldu. Osimhen'in daha önce Napoli formasıyla 2 kez ligde hat-tricki . Böylelikle bu sayı 3'e yükseldi.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE OTURDU

Victor Osimhen'in Akedeniz ekibi karşısında bulduğu bu gollerin sonrası çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Osimhen'in Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'unun Nijeryalı golcüden gelmesi dikkat çekti. Öte yandan Karşılaşma öncesinde ligde 18 golü bulunan RAMS Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek'in 1 gol gerisinde ikinci sırada yer alan Nijeryalı golcü, yaptığı bu hat-trick ile ligdeki gol sayısını 20'ye yükseltti ve gol krallığında da zirveye oturdu.

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi

2 MAÇ FAZLASIYLA PUAN FARKI 10

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılan taraf Galatasaray oldu. Bu sonuçla puanını 71'e yükselten ve namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, 2 maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında puan farkını 10'a çıkardı. Cimbom, bir sonraki haftada Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak. 33 puanda kalan Antalyaspor ise Antalya derbisinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Alvaro Morata, Antalyaspor, Galatasaray, Yunus Akgün, Okan Buruk, Fenerbahçe, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 6490203:
    şampşyon olamayacağız bu 6saray önüne geleni yeniyor bizim iş çok zor 14 5 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    fener ağlama 7 1 Yanıtla
  • 78908900:
    Ahmet Çakar, Galatasaray ,Antalya yı yenemez demişti üzülmüştür bu sonuca :))) 7 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    editör galibiyete fazla sevinmedin heralde :)) 6 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Haberdeki algıya bak."2 maç fazlasıyla puan farkını 10'a çıkardı"Admin yada editör her kimseniz,böyle şeyler yapmayın. 1 0 Yanıtla
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