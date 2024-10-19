Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Icardi (2) ve Osimhen kaydetti.

19.10.2024 20:53  Güncelleme: 23:24
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Süper Lig devi Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

ICARDI PERDEYİ AÇTI

Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

JAKOBS DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Ismail Jakobs, adelesini tutarak kendini yere bıraktı. Adele sakatlığı yaşayan deneyimli sol bek, oyuna devam edemedi. Sarı-Kırmızılılar'da oyundan çıkmak durumunda kalan Jakobs'un yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

YİNE ICARDI

Mücadelenin ikinci yarısında da sahneye çıkan yıldız futbolcu, bu kez de 52. dakikada ağları havalandırdı. Durum 2-0 oldu.

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

OSIMHEN 2 ATTI 1 SAYILDI

Galatasaray'da Osimhen, oyuna girer girmez topu ağlarla buluşturdu fakat gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Yıldız futbolcu bu kez maçın son anlarında şahane bir gol atarak skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın geri kalan anlarında başka gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi
Galatasaray, Antalyaspor\'u deplasmanda devirdi

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Son Dakika Spor Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Levent Tasdelen:
    Babanız Cimbom:)) 36 12 Yanıtla
  • Emrullah Güllü:
    bu ligin babası cimbom 34 12 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    osimhen o ne gol be harbiden adam kaliteli topçu bu ligin çok üst seviyesinde kesinlikle 29 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tabiki cimbom 24 6 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Sezonun golü Osimhen den. Yıldızlar kulübü EYT liler kulübü ile oynayacak 17 7 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    SIRA AVRUPA LİGİNİN YÜZ KARASI İLE 8TAŞ KARGASI 14 6 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    karga ferhati gören varmı gundi ferhat baban osimen haftaya 8 tasada koyacak:)) 15 4 Yanıtla
    Ali Arat:
    kuslarin degerlendirme toplantisi varmis 1 1
    Ferhat Oç eser:
    anasının a... sağlanmıştır.. 1 0
    Ankara null:
    tinere gitmistir 0 0
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