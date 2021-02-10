Galatasaray: "İki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir" - Son Dakika
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Galatasaray: "İki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir"

Galatasaray: "İki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir"

10.02.2021 21:05

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Arda Turan'a verdiği 2 maçlık men cezası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez...

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Arda Turan'a verdiği 2 maçlık men cezası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir" dedi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir.

Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur.

Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Galatasaray: 'İki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir' - Son Dakika


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