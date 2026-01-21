Canlı anlatım: Maçta goller üst üste - Son Dakika
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste

21.01.2026 19:37
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlıyor. Karşılaşmada 1-1 eşitlik var.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk ediyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez.

CANLI ANLATIM:

63' Kafa topu mücadalesinde Roland Sallai, Alex Baena'ya dirsek vurdu. Karar faul ve sarı kart.

61' Bu bölümde Atletico Madrid'in baskıları arttı... Önce sol kanattan açılan ortada içeri Koke topa zayıf bir vuruş yaptı, Abdülkerim çizgiden çıkardı. Devamında içeri bir orta daha açıldı, Pubill'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

60' Antoine Griezmann, Sörloth'un yerine oyunda.

58' Atletico Madrid'de Pubill ceza sahası dışı sağ çaprazından topu arka direğe ortaladı. Sörloth gelişine vurdu, top farkla auta gitti.

56' Atletico Madrid'de iki değişiklik... Koke ve Barrios oyundan çıkarken Le Normand ve Johnny Cardoso oyunda.

55' Atletico Madrid yedek kulübesinde hareketlilik var. Değişiklikler olacak gibi.

53' Temsilcimiz ön alan baskısıyla topu kaptı. Yunus ceza sahasında pasını sağındaki Sane'ye verdi. Sane çizgiye inerken yerde kaldı. Penaltı beklentileri var.

51' Temsilcimizde Eren Elmalı sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Topu içeri çevirmek isterken yerde kaldı. Faul bekliyoruz. Hakem devam dedi...

49' Atletico Madrid'de Pablo Barrios, Lucas Torreira'nın ayağına bastı. Hakem faul düdüğünü çaldı ve sarı karta başvurdu.

46' Atletico Madrid'de Baena ikinci yarıda Thiago Almada'nın yerine sahada.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Galatasaray 1-1 Atletico Madrid

45' MUTLAK GOL ŞANSI... Yunus Akgün ceza sahasının sağından topu penaltı noktasının solundaki Barış'a çıkardı. Müsait pozisyondan topa vuran Barış, farkla auta attı.

44' Barış Alper'in sol kanattan ortasında Osimhen topu göğsüyle önüne alırken eline çarptı. Hakem düdüğünü çaldı.

42' Atletico Madrid'de Thiago Almada, Sallai'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

39' Temsilcimizde Sallai, sağ kanattan penaltı noktasına kavisli bir orta açtı. Top Osimhen'in kafasını adeta sıyırdı.

37' Atletico Madrid atağında Simeone sağ kanattan arka direkteki Sörloth'a ortasını açtı. Ancak Norveçli forvet topa yetişemedi.

34' Atletico Madrid temsilcimizin yarı sahasında kısa paslarla boşluk arıyor.

32' Julian Alvarez ceza sahası içerisinde topla buluştu ve şutunu çekti, top soldan dışarı gitti.

30' Orta alanda Osimhen, Marc Pubill tarafından çekildi ve oyuncuya sert tepki gösterdi. Hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

28' Atletico Madrid'de Ruggeri, savunma arkasına sarkan Almada'ya pasını attı. Ceza sahasından şutunu çeken Almada'nın topuna blok yapan Sanchez tehlikeyi uzaklaştırdı.

25' Leroy Sane'nin savunmaya yardıma gelip kayarak uzaklaştırdığı top rakipte kaldı. Julian Alvarez kaleyi karşısına alıp şut çekti. Top üstten auta gitti.

23' Atletico Madrid'da Julian Alvarez ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu. Top yandan auta gitti.

21' KENDİ KALESİNE! Temsilcimiz sol kanattan sağ kanata kısa paslarla topu çevirip Sane ile buluşturdu. Ceza sahası sağ çapraza koşu yapan topu süren Sane, pasını son çizgiye inen Sallai'ye attı. Sallai kale ağzına sert bir top attı ve Llorente uzaklaştıramayıp kendi kalesine attı.

20' GOOOOLLLLLLLLL! Temsilcimiz Galatasaray skoru 1-1'e getiriyor.

17' Atletico Madrid'de Hancko savunma arkasına koşu yapan Ruggeri'ye pasını gönderdi. Yardıma gelen Sane topu kaptı.

14' Atletico Madrid'in kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

12' Temsilcimizin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu baskıyla kaptık. Yunus ceza sahasına girerken iki oyuncudan sıyrıldı ancak üçüncü de takıldı.

10' Barış Alper Yılmaz sol kanattan ortasını açtı top Osimhen'e gelmeden Atletico Madrid savunmasının kafasını sıyırdı. Korner.

7' Maçta orta sahalar arasında sert bir mücadele var.

5' Simeone attı, Atletico Madrid öne geçti... Sörloth pasını sol kanatta bindirme yapan Ruggeri'ye attı. Ruggeri çizgiye inmeden ortasını açtı. Arka direkte bekleyen Simeone kafayla topu ağlara yolladı.

4' Maalesef top ağlarda. Atletico Madrid, 1-0 öne geçti.

3' Temsilcimizde ön alan baskısıyla topu kapan Lemina ceza sahası dışı sağ çaprazda vurdu. Top Oblak'da kaldı.

2' Temsilcimiz Galatasaray maça ön alan baskısıyla başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileriz.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Galatasaray, İspanya, Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    hadi himmetsaray 40 56 Yanıtla
    Ali Arat Ali Arat:
    himmetbahçe şikebahçe torbabahçe fetöbahçe. hadi pozitif olun. 50 32
  • 306791So 306791So:
    haydi cimbom göster gücünü ??¦? 62 32 Yanıtla
  • İbrahim Binici İbrahim Binici:
    ya Allah Bismillah 76 10 Yanıtla
  • Hakan şen Hakan şen:
    ¦??? hadi aslanım 43 19 Yanıtla
  • 306791So 306791So:
    cimbombom ??¦???¦? 19 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
