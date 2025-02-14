Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, 51. dakikada ikinci sarı-karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rövanş karşılaşması 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

14.02.2025 00:46  Güncelleme: 01:04
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 10 kişi tamamladığı karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

AZ ALKMAAR FRİKİKTEN ATTI

11. dakikada AZ Alkmaar'dan Parrot, ceza yayında Kaan Ayhan'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve frikik kazandı. Pozisyonun ardından Kaan sarı kart görürdü.13. dakikada atışı kullanan Sven Mijnans, sol ayağıyla kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

SALLAI'DEN EFSANE GOL

Galatasaray, bu gole 7 dakika sonra yanıt verdi. Morata, ceza sahasının sağından penaltı noktasına yerden çevirdi. Barış Alper'in vuruşunda top savunmadan döndü. Sonrasında ceza yayının gerisine düşen topta Sallai, sağ ayağıyla gelişine bir vuruş yaparak fileleri havalandırmayı başardı ve skor 1-1'e geldi.

Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

EV SAHİBİ, PENALTI GOLÜYLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

AZ Alkmaar'ın 36. dakikada kullandığı serbest vuruşun devamında Barış Alper, ceza sahası içinde Maikuma'ya faul yaptı.Karşılaşmanın hakemi Pinheiro, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Parrot, penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Bu gol, ilk yarınında sonucunu belirledi.

Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

KAAN AYHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

AZ Alkmaar'ın ilk golü öncesinde sarı kart gören Kaan Ayhan, 51. dakikada, ceza sahasının solunda Lahdo'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray, karşılaşmanın kalan bölümünü 1 kişi eksik oynadı.

Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

FARK 2'YE ÇIKTI

Hollanda temsilcisi, Galatasaray 10 kişi kaldıktan 6 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Poku'nun sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topu penaltı noktasında kontrol eden Clasie, sağ ayağıyla yerden bir vuruş yaptı ve topu ağlara yolladı. Bu golle birlikte skor 3-1'e geldi.

WOLFE SKORU BELİRLEDİ

Ev sahibi takım, 66. dakikada bir gol daha buldu. Lahdo'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Parrot'un vuruşunda Muslera, sağına uzanarak topu kurtardı ancak seken topta Wolfe, fileleri havalandırdı ve AZ Alkmaar'ı 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

RÖVANŞ 20 ŞUBAT'TA

Galatasaray, bu sonucun ardından 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, ligde Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar ise rövanşa kadar başka bir karşılaşma oynamayacak.

Galatasaray, AZ Alkmaar\'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Elif2016:
    Ne büyüksün Galatasaray kendi takimlarin galibiyetine bile sevinemeyin ezikler seni takip ediyor ne Mutlu Galatasaray liyim diyenlere eziksiniz ve öyle de kalacaksiniz:)))))) 193 24 Yanıtla
  • AlexArda:
    6s 4 köşe oldu 8taş 8 köşe oldu avrupaya gittiniz bizi rezik ettiniz puuuuuuu size puahhahahahaa 89 31 Yanıtla
  • Çelikk:
    Anlaşılan Bütün Galatasaray düşmanlarına girmiş merak ediyorum sizin ne başarınız var oo evlatları 28 80 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    şerefiyle hakkıyla oynayan FB'yi tebrik, GS'ye teşekkür ederiz. beceremeyen ezik küçükler de gerdekinebile elşıkı arar halde, başkalarının yaptıklarıyla övünmeye çalışıyorlar utnmazlar :D 91 4 Yanıtla
  • AlexArda:
    çelikin 6siyle ferhatın 8taşını üst üste koyup paket ettiler avrupada hahahahahaha 51 39 Yanıtla
  • AlexArda:
    oe çelik kapkacağı 6syi sillip attılar ahahahahaha oe ferat nalı 8taşı çoktan sillip atmışlar ahahahhahah Fenerbahçe büyüklüğüne itaat edeceksiniz :) 44 33 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    işin sonuna bak sen.biri tel Aviv yenilir ama büyük takım,biri konferansta Yunan'a yenilir büyük takım biri yedeklerle deplasmanda yenilir küçük takım hee.konuşun siz konuşun.ilk yarı hepinize çakti yine çakar cimbomum 61 8 Yanıtla
  • Berdeser:
    yer elması seni. barış berkan ve kaan sevgisi yüzünden 4 lediler takımı. sende takımdan ayakkabıların ile defoll 48 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Anlaşılan Herkese Girmiş Galatasaray'ın mağlubiyeti kopklr 39 13 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Yaziklar olsun Gs tarihince boyle ezik futbol olmamistir o formayi Cikartin Bence. 45 5 Yanıtla
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