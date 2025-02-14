Galatasaray, AZ Alkmaar\'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaş uçağı bir anda denize düştü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 10 kişi tamamladığı karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

AZ ALKMAAR FRİKİKTEN ATTI

11. dakikada AZ Alkmaar'dan Parrot, ceza yayında Kaan Ayhan'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve frikik kazandı. Pozisyonun ardından Kaan sarı kart görürdü.13. dakikada atışı kullanan Sven Mijnans, sol ayağıyla kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

SALLAI'DEN EFSANE GOL

Galatasaray, bu gole 7 dakika sonra yanıt verdi. Morata, ceza sahasının sağından penaltı noktasına yerden çevirdi. Barış Alper'in vuruşunda top savunmadan döndü. Sonrasında ceza yayının gerisine düşen topta Sallai, sağ ayağıyla gelişine bir vuruş yaparak fileleri havalandırmayı başardı ve skor 1-1'e geldi.

EV SAHİBİ, PENALTI GOLÜYLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

AZ Alkmaar'ın 36. dakikada kullandığı serbest vuruşun devamında Barış Alper, ceza sahası içinde Maikuma'ya faul yaptı.Karşılaşmanın hakemi Pinheiro, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Parrot, penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Bu gol, ilk yarınında sonucunu belirledi.

KAAN AYHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

AZ Alkmaar'ın ilk golü öncesinde sarı kart gören Kaan Ayhan, 51. dakikada, ceza sahasının solunda Lahdo'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray, karşılaşmanın kalan bölümünü 1 kişi eksik oynadı.

FARK 2'YE ÇIKTI

Hollanda temsilcisi, Galatasaray 10 kişi kaldıktan 6 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Poku'nun sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topu penaltı noktasında kontrol eden Clasie, sağ ayağıyla yerden bir vuruş yaptı ve topu ağlara yolladı. Bu golle birlikte skor 3-1'e geldi.

WOLFE SKORU BELİRLEDİ

Ev sahibi takım, 66. dakikada bir gol daha buldu. Lahdo'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Parrot'un vuruşunda Muslera, sağına uzanarak topu kurtardı ancak seken topta Wolfe, fileleri havalandırdı ve AZ Alkmaar'ı 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

RÖVANŞ 20 ŞUBAT'TA

Galatasaray, bu sonucun ardından 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, ligde Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar ise rövanşa kadar başka bir karşılaşma oynamayacak.