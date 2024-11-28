Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdüren sarı-kırmızılılar puanını 11'e yükseltti.

28.11.2024 22:38  Güncelleme: 23:52
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdüren sarı-kırmızılılar puanını 11'e yükseltti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.

AZ ALKMAAR'DAN ERKEN GOL

AZ Alkmaar, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Seiya Maikuma'nın vuruşunda Muslera topu kurtardı. Devam eden pozisyonda Nelsson ve Muslera arasındaki anlaşmazlığı değerlendiren Sven Mijnans, topu ağlara gönderdi.

OSIMHEN BERABERLİĞİ GETİRDİ

Galatasaray, 43. dakikada Victor Osimhen ile golü buldu. Mertens'in sağ kanattan arka direğe ortasında Osimhen, kafa vuruşuyla skora denge getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

AZ ALKMAAR 10 KİŞİ KALDI

AZ Alkmaar'da 72. dakikada oyuna dahil olan Kees Smit, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve AZ Alkmaar, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

ABDÜLKERİM DİREĞE TAKILDI

Galatasaray, 75. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu direkten geri döndü.

OSIMHEN OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray'da golü atan Victor Osimhen, uzatma dakikalarında bir kez daha fileleri havalandırdı ancak Nijeryalı futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Bu sonucun ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 11 puana yükseldi. AZ Alkmaar, puanını 7 yaptı. Öten yandan sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisi sürüyor. Cimbom, 5 haftası geride kalan turnuvada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, ligde de namağlup lider durumda.

SIRADAKİ RAKİP MALMÖ

Galatasaray, ligde hafta sonunda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçında 12 Aralık'ta Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar, hafta sonunda Hollanda Ligi'nde Heracles'i ağırlayacak. Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Muhammedd:
    Muhabir: FByi yendiniz, GS'ı da yenebilecek misiniz AZ Alkmar Teknik Direktörü: "İki takımı birbirine karıştırmamak lazım. GS çok daha güçlü, daha organize, daha hazır. Saha içinde çok daha aktif bir takımla oynayacağız." Adamlar GS'ın dünya devi olduğunu biliyor, kendilerini göstermek için çok kastılar ve 1 puanı kurtardılar ama olsun şerefli bir takımla oynamak güzeldi :) 120 5 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Ne oldu Halil Umut meler yoktu değil mi size yardım edecek Samsun maçında hakemle maçı aldınız Gözleriniz Türk hakemleri aradı 4 102 Yanıtla
  • Sergen:
    FBye karşı çok küçük çocukar oynamıştı, GSa karşı as ve en değerli 3 oyuncusu kadroya girdi. Çok da iştahlı oynadılar, yenedebilirdi ama olmadı. Puanı iyi ilk 8'e girip üst tura çıkar Galatasaray 86 1 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    kuru oğuz ilk okul çocukları gibi yorum yapıyorsun ezikbahçelimisin beşiktaşlımı evet avrupada hakem yardımı yok fetö yok yapı yok o yüzden ezikbahçe ve beşiktaş devamlı üçün birini alıyor demekki neymiş oğuz efendi türkiyedeki yapı fetö ve hakemler ezikbahçeyi ve 8taşı koruyup kolluyormuş bak senin takım gol yedi alırsın gecenin sonunda üçün birini hakem yokya yapı yokya fetö yokya herşey şimdi daha net ha oğuzcum belki bilmezsin samsun maçında hakem bize değil samsuna yardım etti at gözlüğü ile izle maçı daha net görürsün ha oğuzcum hem likte hemde avrupğada na malup yolumuza devam ediyoruz seni seninkiler kandırıyo sende yazzık kanıyorsun azıcık hesap sor 74 0 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Batsuhai bizi batırdı bu maç ah icardi ah neredesin... 64 1 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    ben böyle hakemin maçı katletti resmen çok amatör kararlar verip durdu 47 1 Yanıtla
  • Melih Özdemir:
    Hakem Romen.Hagi popescu ilie herkese lobi yaptırmıştır Bokan Buruk 2 41 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Ya bızde fanatiğizde şu avrupa maçlarında bari sallamayın galatasaraya fener 3 yedi orda 1 puan önemli 39 2 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Sağlık olsun ama ders çıkarmak gerek artık tottemham performansı bekliyoruz 40 0 Yanıtla
  • Salih Akinci:
    Geçen haftalarda , bu takıma ÇOLUK-ÇOCUK diyen bir kesim vardı. Dünya devi Galatasaray , 10 kişilik çoluk-çocuğu yenemedi yani. Öylemi. ? 1 14 Yanıtla
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