Galatasaray, Bankalar Birliği\'nden resmen çıktı

Deniz Kemal:

Hayırlı olsun. GS büyümeye devam ediyor. Avrupa avrupa duy sesimizi işte bu Cimbomun ayak sesleri! Dünyanın 1 numaralı futbol kulübü olacak inşallah. manchester, tottenham, madrid, bayern, psg ve tabii ki karşılaşma oranına göre kazanma yüzdemiz en yüksek olan ezeli rakibimiz real madrid yine güzel futbolumuzla ezilecekler