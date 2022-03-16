Galatasaray ile Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın saat 20.45'te Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Katalan ekibi, İstanbul'a geldi.
Sosyal medya hesabından Barcelona'yı etiketleyerek "İstanbul'a hoş geldiniz" diyen Galatasaray, paylaşımıyla taraftarını mest etti. Kulübün paylaştığı videoda sarı-kırmızılı tribünlerin adeta cehennemi andırdığı görüntülere yer verildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Barcelona'ya 'Hoş geldin' dedi! Cehennemi andıran görüntülere beğeni yağıyor - Son Dakika