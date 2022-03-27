Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye cevap - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye cevap

27.03.2022 22:48
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye cevap

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bugün kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaya sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklama ile cevap verdi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bugün kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaya sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklama ile cevap verdi.

Burak Elmas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün demokratik bir şekilde ve tüzüklerimize uygun olarak gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklamayı hayret ve üzüntüyle okudum. Kendisi, altı kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir. Asıl yalan budur! Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesesini ıslah etmeyi başaramadığından, her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır.Sayın Nihat Özdemir,TÜRK FUTBOLUNA SON BİR İYİLİK YAPIN ve İSTİFA EDİN!Bu vesileyle belirtmek isterim ki yeni yönetimimizin belirleneceği seçimlerimiz tamamlanıp, mazbatamızı devrettiğimiz görevdeki son saniyemize kadar Galatasaray ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz."

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye cevap - Son Dakika


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