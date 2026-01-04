Galatasaray, Berkan Kutlu\'ya veda etti

Galatasaray, yeni dönemde devam etmeyeceği 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu için veda mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun."
2021-2022 sezonu başında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Galatasaray ile yollarını ayıran Berkan Kutlu, Süper Lig ekibi Konyaspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlıların teknik direktörü Çağdaş Atan, Berkan Kutlu'yla da prensipte anlaştıklarını açıklayarak, "Oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Beklentimiz en kısa zamanda kampa ve takıma katılması.'' ifadelerini kullandı.
