Galatasaray, Berkan Kutlu\'ya veda etti

04.01.2026 23:00
Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun.'' denildi.

Galatasaray, yeni dönemde devam etmeyeceği 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu için veda mesajı yayımladı.

GALATASARAY'DAN BERKAN'A VEDA

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun."

GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

2021-2022 sezonu başında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

KONYASPOR'A İMZA ATACAK

Galatasaray ile yollarını ayıran Berkan Kutlu, Süper Lig ekibi Konyaspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlıların teknik direktörü Çağdaş Atan, Berkan Kutlu'yla da prensipte anlaştıklarını açıklayarak, "Oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Beklentimiz en kısa zamanda kampa ve takıma katılması.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

