Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu - Son Dakika
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu

10.03.2022 18:01
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı. Buna göre Galatasaray- Beşiktaş derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, haftanın kritik karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş müsabakasında Atilla Karaoğlan görev alacak.

Süper Lig'de 29. haftanın programı ve hakemler şöyle:

12 Mart Cumartesi

13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan

13 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - İH Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir - FT Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor - DG Sivasspor: Çağdaş Altay

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 Mart Pazartesi

20.00 GZT Giresunspor - Gazinantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu - Son Dakika
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