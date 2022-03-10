Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı. Buna göre Galatasaray- Beşiktaş derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, haftanın kritik karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş müsabakasında Atilla Karaoğlan görev alacak.

Süper Lig'de 29. haftanın programı ve hakemler şöyle:

12 Mart Cumartesi

13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan

13 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - İH Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir - FT Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor - DG Sivasspor: Çağdaş Altay

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 Mart Pazartesi

20.00 GZT Giresunspor - Gazinantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL