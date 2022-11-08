Derbi sonrası hemen harekete geçti! Ali Koç'tan Galatasaray'a sürpriz telefon - Son Dakika
Üye Girişi

Derbi sonrası hemen harekete geçti! Ali Koç'tan Galatasaray'a sürpriz telefon

08.11.2022 16:01
Derbi sonrası hemen harekete geçti! Ali Koç'tan Galatasaray'a sürpriz telefon

Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sarı-kırmızılılara sürpriz bir telefon geldi. Koç, derbiyi statta izleyen Jorge Jesus'u en iyi şekilde ağırladıkları için Galatasaray yönetimine teşekkür etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus tribünden izlerken, karşılaşma sonrası Ali Koç sarı-kırmızılı yönetime telefon etti.

GALATASARAY'DAN JESUS'A JEST

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe 'nin Portekizli antrenörü Jorge Jesus derbi mücadelesini yerinden takip etti. Sarı-Lacivertli kulüp Galatasaray'ı arayarak Jorge Jesus'un maçı yerinden takip etmek istediğini talep etti. Bu talep sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpten büyük jest geldi.

MAÇTA BOL BOL NOT ALDI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Galatasaray'ın ev sahibi olduğu karşılaşmayı daha önce Fıratpen'e ait olan ancak bu sezon başkanlık locası diye bilinen yerde ağırladı. Portekizli futbol adamının locada maçtan notlar alması gözlerden kaçmadı.

Derbi sonrası hemen harekete geçti! Ali Koç'tan Galatasaray'a sürpriz telefon

"SIRA SENDE"

Jorge Jesus karşılaşma sonrası aracına binerken bazı Galatasaray taraftarları "Sıra sende" diyerek Portekizli teknik adama takıldılar.

ALİ KOÇ TEŞEKKÜR ETTİ

Galatasaray Stadı'nın en güzel locasında mücadeleyi izleyen Jorge Jesus memnuniyetini başkan Ali Koç'a aktardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Galatasaraylı yöneticileri arayarak Jesus'un iyi ağırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ın derbi kazanma hasreti sürüyor Beşiktaş'ın derbi kazanma hasreti sürüyor Rıdvan Dilmen'in Galatasaray yorumu Fenerbahçelileri kızdırdı Rıdvan Dilmen'in Galatasaray yorumu Fenerbahçelileri kızdırdı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi sonrası hemen harekete geçti! Ali Koç'tan Galatasaray'a sürpriz telefon - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Onurun varsa istifa et" sözlerine, Bakan Soylu'nun yanıtı çok sert oldu
15:57 Ali Koç dev derbi sonrası harekete geçti! Galatasaray yönetimini arayıp teşekkür etti
15:48 Masum görünen balon balıklarının bir özelliği duyanları şaşkına çeviriyor
15:34 Oğlunu dans ettirip TikTok'ta para toplayan babaya tepki yağdı
15:31 Seray Sever, Pınar Altuğ'un kendisine neden küstüğünü ilk kez açıkladı: Şuursuzluğumu duyunca bozuldu
15:18 Yunan lider Miçotakis'in Türkiye karşıtlığı devam ediyor: Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma uluslararası alanda geçerli değil
15:08 AK Parti ile CHP arasındaki fark kapanıyor mu? Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
15:07 AK Parti'nin tartışılan HDP ziyaretine bir yorum da Demirtaş'tan: Öküz altında buzağı aramaya gerek yok
14:56 Yeniden şekillensin diye yüzündeki tüm kemikleri kırdı! Sebebi ise duyanları şaşırttı
11:45 Şanlıurfa'da korkunç olay! Liseli 3 kız öğrenci kolaya zehir katıp intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 16:44:23. #1.13#
SON DAKİKA: Derbi sonrası hemen harekete geçti! Ali Koç'tan Galatasaray'a sürpriz telefon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement