Galatasaray bir dünya yıldızını daha gözüne kestirdi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray bir dünya yıldızını daha gözüne kestirdi

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Galatasaray, devre arası transfer dönemi için Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini'yi gündemine aldı. Corriere dello Sport'un haberine göre, Pellegrini'nin Roma'daki geleceği belirsizleşiyor ve oyuncu artık kulüpte dokunulmaz olarak görülmüyor.

12.12.2024 11:00  Güncelleme: 11:16
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Süper Lig devi Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı bile. Sarı-kırmızılılar, Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini'yi radara aldı.

GALATASARAY DEVREDE

Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma kaptanının maruz kaldığı baskı, ilk 11'den düşmesine ve üç maç üst üste yedek kalmasına neden oldu. Pellegrini'nin menajeri (Zalewski'nin de menajeri) başkent kulübüyle artık iyi ilişkiler içinde değil ve sonuç olarak, oyuncu artık dokunulmaz olarak görülmüyor.

Galatasaray bir dünya yıldızını daha gözüne kestirdi

MASAYA OTURACAKLAR

Haberde; Ocak ayında Pellegrini'nin doğduğu kulüpten ayrılmaya karar vereceği bir senaryonun öngörüldüğü ve İtalyan yıldızın Galatasaray tarafından takip edildiği kaydedildi. Galatasaray'ın Pellegrini'yle yaz aylarında da ilgilendiği ve ilk görüşmelerini yazın yaptıkları bildirildi. Gazete, Galatasaray'ın Ocak ayı açılır açılmaz yıllık 6 milyon euro maaşı bulunan Pellegrini için masaya oturup bir anlaşma yapmaya istekli olduğunu ifade etti.

Galatasaray bir dünya yıldızını daha gözüne kestirdi

Transfer Dönemi, Galatasaray, Dünya, Spor, Roma, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray bir dünya yıldızını daha gözüne kestirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat:
    f.e. ann nsinden orpluknasıl yapılır dışında bişey görmemiş ki, o da öğrendiklerini kahvvvelikleri uyguluyo. an nnsnyle oynaşşşş annlar zaten canını yakıyor ki böyle olmuş, aklından çıkarmaıyor kvşeyi acıyın biraz ona da :D 50 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray bir daha param yok diye ağlarsa kimse bunların gözünün yaşına bakmasın 2 44 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    FERHAT SEN TEK BÜYÜK TAKIMI GALATASARAY'I FAKİR EZİKTAŞI İLE KATİL YORUYORSUN YAKINDIR VEFA VE FEDA SEZONUNUZ TEKRAR BAŞLAMASI BU YÖNETİCİLERLE YAKINDA CAMİ ÖNÜNDE MENDİL AÇMAYA BAŞLARSINIZ 25 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Türkiyenin en zengin kulübü BEŞİKTAŞTIR sonra fenerbahçe malsaraylılar 1 20 Yanıtla
  • Alpi:
    FEROŞ U çok fazla takmayın gençler biliyorsunuz 8taş yenildi mi kaybolur klasik sonra günler aylar geçer yine piyasaya çıkmış salıncakta takılıyor çünkü :)))) 19 1 Yanıtla
  • Depeche:
    Sallama haber sayfası her gün olta atiyor Maradona ne zaman cinconda 1 13 Yanıtla
  • Burak Şan:
    ferhat eser book yemeyi sever 12 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    superr 0 0 Yanıtla
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