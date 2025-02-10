Galatasaray, taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

Süper Lig devi Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı. Polonyalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı.
Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı. 29 yaşındaki futbolcu, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da oynayabiliyor. Bu sezon Lens'te 21 maçta süre bulan Frankowski, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
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