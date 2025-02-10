Galatasaray, taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

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Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle hareketli saatlerin yaşandığı Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar uzun süredir radara aldıkları Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladı. Polonyalı futbolcu ve kulübü Lens ile her konuda anlaşmış olan sarı-kırmızılılar, Frankowski'yi bu akşam İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

10.02.2025 09:18
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Süper Lig devi Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı. Polonyalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY ANLAŞTI

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı.

Galatasaray taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

SEZON PERFORMANSI

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı. 29 yaşındaki futbolcu, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da oynayabiliyor. Bu sezon Lens'te 21 maçta süre bulan Frankowski, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray, taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

Adana Demirspor, Galatasaray, Okan Buruk, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Emir Arslan:
    Bu gs kadar çirkef bir takım tr de yok 17 86 Yanıtla
  • Ali :
    Atma Recep din gardasiyig. Bilmesek yildiz diye yutturacaniz 12 31 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Olan taklacı Çiftepe ala kuşları sizi işiniz gücümüz dalga dümen 3 0 Yanıtla
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