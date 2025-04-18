Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var - Son Dakika
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Spor

Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var

Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı ağırlıyor. Mücadelede 1-0 sarı-kırmızılılar önde.

18.04.2025 18:52
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yi konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturuyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 74 puan topladı. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 32. haftaya lider girdi. Süper Lig'deki 30 maçından 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle ayrılan Sipay Bodrum FK ise 34 puanla 14. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi.

CANLI ANLATIM

İ.Y Galatasaray 1-0 Bodrum FK

45' İlk yarının sonuna 3 dakikalık uzatma eklendi.

45' Okita'nın Sanchez'e yaptığı müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

44' Fredy'nin sağ kanattan geçirmek istediği top, Abdülkerim'e çarparak dışarıya çıktı. Bodrum FK korner kullanacak.

43' PENALTI İPTAL! VAR'dan gelen uyarı ile penaltı kararı iptal edildi.

42' PENALTI! Yunus'un pasında ceza sahasına giren Sara'ya Ahmet Aslan'ın müdahalesi sonucu hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi!

41' Kullanılan köşe vuruşunda Osimhen'in kafa vuruşu kaleci Sousa'da kaldı.

40' Merkezde topla buluşan Torreira'nın ceza sahası dışından şutunu Sousa kornere çeldi.

39' TEHLİKELİ ATAK! Barış Alper'in ceza sahasında indirdiği topta Osimhen'in vuruşunu Ajeti çizgiden çıkarttı ve top kornere çıktı!

38' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanatta topla buluşan Barış Alper'in şutu direkten dönüp oyun alanına döndü, ardından şutu çeken Torreira'nın vuruşu üstten auta gitti!

37'Galatasaray rakip yarı alanda boşluk arıyor.

35' Osimhen'in indirdiği uzun topta Barış Alper'e attığı pas hızlı, Herelle araya girerek topu taca gönderdi.

34' Mario Lemina'nın Fredy'ye yaptığı müdahale faul. Bodrum FK sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

33' Lucas Torreira'nın Ahmet Aslan'a yaptığı müdahale faul. Bodrum FK serbest vuruş kullanacak.

31' Atılan uzun topta hava topu mücadelesine çıkan Barış Alper'in Herelle'e yaptığı müdahale faul. Barış Alper sarı kart gördü. Bodrum FK serbest vuruş kullanacak.

29' Sara'nın yaptığı ortada Torreira'nın kafa vuruşuyla top ağlara gitti! Galatasaray 1-0 önde!

29' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 Bodrum FK (Lucas Torreira)

28' Sol kanatta topla buluşan Barış Alper'e Fredy faulü yaptı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

27' Galatasaray rakip yarı alanda boşluk arıyor.

26' Galatasaray kendi yarı alanında top çeviriyor.

25' TEHLİKELİ ATAK! Merkezde topla buluşan Osimhen, sol çaprazda bulunan Barış Alper'e pasını attı. Barış Alper'in şutunu, Sousa soluna uzanarak kornere çeldi!

25' TEHLİKELİ ATAK! Abdülkerim'in ara pasında hareketlenen Barış Alper, sol kanattan arka direğe doğru ortayı kesti. Yükselen Osimhen'in kafa vuruşu üstten auta gitti!

23' Lemina'nın attığı ara pasında Barış Alper, Ajeti ile mücadelesinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekliyor!

22' Fredy'nin Lemina'ya yaptığı müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

20' Ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün plasesi auta gitti.

19' Galatasaray rakip yarı alanda boşluk arıyor.

18' TEHLİKELİ ŞUT! Merkezde topla buluşan Sara'nın ceza sahası dışından çektiği şut, Ajeti'ye çarptıktan sonra üst direğe vurup kornere çıktı! Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

17' Savunmanın arkasına sarkan Barış Alper'in vuruşunu Celutska blokladı, top tekrar Galatasaray'da kaldı.

16' Torreira'nın sağ kanattan ortasında Barış Alper'in kafa vuruşu etkisiz, top üstten auta çıktı.

15' Kontraya çıkmak isteyen Galatasaray'da Sara'nın Osimhen'e doğru attığı pas taca çıktı. Top tekrar Bodrum FK'de.

14' Bodrum FK rakip yarı alanda boşluk arıyor.

12' TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan köşe vuruşunda Osimhen'in kafa vuruşu, üstten auta çıktı!

11' Sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in şutuna Ali Aytemur ayak koydu ve top kornere çıktı. Galatasaray korner kullanacak.

10' Przemyslaw Frankowski'nin orta saha yakınından yaptığı orta kaleci Sousa'da kaldı.

10' Galatasaray kendi yarı alanında top çeviriyor.

8' Lemina'nın Taylan'a yaptığı müdahale faul. Bodrum FK serbest vuruş kullanacak.

7' TEHLİKELİ ATAK! Atılan uzun topta Osimhen'in indirdiği topa Lemina ceza sahası içerisinden vurdu, Sousa topu üstten kornere çeldi!

6' Kullanılan köşe vuruşunda top Galatasaray'da kaldı. Sarı-Kırmızılılar, kendi yarı alanında top çeviriyor.

5' Barış Alper'in sağ çizgiden yaptığı orta Bodrum FK savunmasına çarptı ve dışarıya çıktı. Galatasaray korner kullanacak.

4' Kullanılan köşe vuruşunda Osimhen'in kafası dışarıya gitti.

4' TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan köşe vuruşunda seken topa ceza sahası dışından Torreira vurdu, kaleci Sousa sağına uzanarak kurtardı! Galatasaray bir köşe vuruşu daha kazandı.

3' Przemyslaw Frankowski'nin sağ kanattan ortasında Ali Aytemur'un müdahalesi sonucu top kornere çıktı. Galatasaray korner kullanacak.

2' Ahmet Aslan'ın pasında Bardhi ofsaytta kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

2' Torreira'nın sağ kanattan attığı uzun pası Osimhen'den önce Sousa yakaladı.

1' İlk düdük çaldı.

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Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cihan Kayan:
    acıma vur Bodrum'a Galatasaray'ım???? 16 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BODRUM ZAVALLILARI 5 MI DEFANS VE TAM.KADRO 5 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Bodrum tam kadro yazan zavallı. Bodrum diyor tam kadro diyor. artık ne tür bir algı yapacaklarini da şaşırdılar. 3 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    10tane atariz.sapla cimbommmmm 2 1 Yanıtla
  • 19191923:
    Şikeli maç nasıl oluyor,canlı canlı izliyoruz…Cinconun kalecisini görmedik daha…20 dakika oldu…Hele Bodrum’un kalecisi teh… 1 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    Galatasaray’a laf eden zekadan yoksun şahıslara söylüyorum. kanatlılara karşı adam 5 as futbolcusunu oynatmadı. şike diyorsanız babasını yaptınız. ahlak yoksunları 0 0 Yanıtla
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