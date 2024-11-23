Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Bodrum FK'yı 1-0 yendi ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin farklı kazandığı haftada 5 puanlık farkı korudu. Öte yandan bu sonuçla puanını 34'e yükselten sarı-kırmızılılar, ilk 12 maç göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu.

23.11.2024 21:00
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasından Bodrum FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Cimbom, böylelikle en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6-2 gibi farklı kazandığı haftada 5 puanlık farkın kapanmasına izin vermedi.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarların ve Bodrum FK taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Terim'in bir soru üzerine verdiği yanıt gündem oldu. "Hocam Galatasaray'ı özlediniz mi?" sorusuna yanıt veren Terim, "Galatasaray özlenmez mi ya!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

GÖKHAN AKKAN SAKATLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirjen 23. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta sarı-kırmızılı futbolcu Metehan Baltacı ile çarpışan Bodrum FK kalecisi Gökhan Akkan, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bir süre kendisini deneyen Gökhan, oyuna devam edemedi ve 30. dakikada yerini Diogo Sousa'ya bıraktı.

Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

BODRUM FK 10 KİŞİ KALDI

Bodrum FK'da 21. dakikada Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gören Ege Bilsel, 45. dakikada bu kez Torreira'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Öte yandan ev sahibi ekipte 45+3. dakikada sarı kart gören Samet Yalçın da cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

BATSHUAYI GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan Galatasaray, aradığı golü 54. dakikada buldu. İkinci yarının başında Metehan'ın yerine oyuna giren Michy Batshuayi, sol kanattan Mertens'in yaptığı ortada topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

GOLÜ YİĞİT'E ADADI

Batshuayi, golün ardından trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un pankartının asılı olduğu tribüne yönelerek Yiğit'i andı. Belçikalı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlarda 6 gol atarken, 5'ini sonradan oyuna girerek kaydetti. Ayrıca, ligdeki 4 golünün 2'sini de kafasıyla buldu. Batshuayi, Samsunspor maçının ardından Bodrum karşısında da fileleri havalandırarak üst üste iki maçta da gol bulmuş oldu.

Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

ZIYECH BOŞ KALEYE ATAMADI

Müsabakanın 63. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren Hakim Ziyech, yalnızca 3 dakika sonra net bir gol fırsatından yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, yanında müsait durumda bulunan Ziyech'e pas verdi. Bomboş kaleyi karşısında gören Faslı futbolcu, topu üsten auta attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf Galatasaray oldu.

Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi

GALATASARAY REKOR KIRDI

Bu sezon ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Süper Lig'de ilk 12 maç göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 12 haftada toplayabileceği 36 puanın 34'ünü toplamış oldu. Bodrum FK ise 11 puanda kaldı. Bu maçın ardından lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasında 5 puanlık fark değişmedi. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'u deplasmanda 6-2 yenmişti.

Galatasaray, Bodrum FK\'yı deplasmanda 1-0 yendi

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Son Dakika Spor Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Çelikk:
    Galatasaray Gümbür Gümbür Geliyor Şampiyon Olacağız 25. Geliyor 165 4 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Yazıık ya Alibabadan primlerini alamayacaklar. Buraya yazıyorum Bodrumspor fener maçına bu kadar asılmayacak hatta yatacak 55 3 Yanıtla
  • İbrahim:
    Hangi takımı araştırsan altından ortaklık sponsorluk çıkıyor. Kayseri borçlarını bankayla öder, Bodrum ortağı yalıspor. Bu mücadeleleri bir tek GSa karşı gösteriyorlar, diğer takımlara karşı top oynamıyorlar. 47 2 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Hayırlı yatışlar kayserisipor 45 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Buldunuz Kayseri’yi şike bahçe ! 41 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Galatasaray düşmanları burada mı? KAP'aK Olsun 39 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VOLKAN DEMİREL IN KONU GALATASARAY OLUNCA PERFORMANSI DURMAKSIZIN KANAT CIRPAN KUŞ GİBİ 33 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Yenecek tabii .. 21 3 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Muraaattt kyymda Tur at. Ağlamaya devam mı 17 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Öncelikle masörümüz Ferhat eserin annesine çok teşekkür ediyoruz futbolcularımızın üzerinde çok büyük katkıları var 16 2 Yanıtla
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