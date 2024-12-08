Galatasaray, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldiği maçta Torreira'ya yapılan faul sonrasında kırmızı kart bekledi.

HAKEM FAULÜ VERDİ AMA KARTINA BAŞVURMADI

Mücadelenin 34. dakikada Noah Sonko, ceza yayı üzerinde Lucas Torreia'ya faul yaptı ve sarı kırmızılılar tehlikali bir noktadan serbest vuruş kazandı. Bu faulün ardından Okan Buruk ve Galatasaraylı futbolcular, maçın başında Osimhen'e yaptığı faulden dolayı sarı kartı bulunan Sonko'nun ikinci sarı kartı görmesi gerektiği itirazında bulundu. Hakem Turgut Doman, Sonko için sarı kartı gerekli görmedi ve sadece faul kararı verdi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS